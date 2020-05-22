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Yalnız yaşayan kadının durumuna kayıtsız kalamadı

SİVAS HABERLERİ  | 22.05.2020 22:14 | Son Güncelleme

Gıda kolisi götürdüğü Sivas'ta yalnız yaşayan Gülhanım Arslan'ın (75) evinin kötü durumda olduğunu gören Vefa Sosyal Destek Grubu üyesi Adem Koç, yaşlı kadın için yardımseverlerden topladığı 3 bin 500 lirayla, evi boyadı, çatısı ve elektrik tesisatını yeniledi

SİVAS (AA) - Sivas'ta kendisine yardım götüren Vefa Sosyal Destek ekibi tarafından durumu fark edilen kadının kötü durumdaki evi onarıldı, çamaşır makinesi hediye edildi.

Vefa Sosyal Destek Grubu'nda yer alan Adem Koç, merkeze bağlı Akçahan köyünde yalnız yaşayan Gülhanım Arslan'a (75) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında gıda kolisi götürdü.

Arslan'ın evinin kötü durumda olduğunu gören Koç, evin onarımı için çalışma başlattı.

Yardımseverlerin de desteğiyle 3 bin 500 lira toplayan Koç, tamiratında da kendi görev alarak evi boyadı, çatı ve elektrik tesisatını yeniledi.

Koç, yaşlılığından ve hastalığından dolayı çamaşır yıkamakta güçlük çeken Arslan için çamaşır makinesi temin etti.

Şehit kardeşi olan Adem Koç, annesinin vefat ettiğini, Gülhanım Arslan'ın evinin durumunu görünce gözyaşlarına hakim olamadığını belirtti.

Arslan'ın her türlü talebini karşılamak için seferber olacağını aktaran Koç, "Bayramda elini öpeceğim annem yok, bundan sonra Gülhanım anne benim annemdir." dedi.

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