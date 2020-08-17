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Yalova Belediyesi’nden duygulandıran video

YALOVA HABERLERİ  | 17.08.2020 09:53 | Son Güncelleme

Yalova Belediyesi, 17 Ağustos Marmara Depremi’nin 21.

Yalova Belediyesi’nden duygulandıran video

Yalova Belediyesi, 17 Ağustos Marmara Depremi’nin 21. yıldönümde duygulandıran bir video paylaşıldı.
Yolava’da 1999 yılında meydana gelen depremde hayatını kaybedenler 21. yıldönümünde hüzünle anıldı. Yalova Belediyesi de kaybedilenlere ağıt niteliğinde bir video hazırladı. Tamamı siyah beyaz olan video depremde yıkılan konutların enkazları üzerinde kurulan anıtında çekildi. Deprem anıtı 17 Ağustos Marmara Depreminde hayatını kaybedenlerin adlarının yer aldığı mermer bloklardan oluşan ve sembolik bir anlama sahip önemli bir yer olurken, video belediyenin youtube hesabından paylaşıldı. Video kısa bir sürede çok sayıda vatandaş tarafından izlendi.

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