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Yalova Üniversitesi doğal dezenfektan üretti

YALOVA HABERLERİ  | 01.07.2020 13:14 | Son Güncelleme

Yalova Üniversitesi Öğretim Üyeleri, COVID-19 ile mücadele noktasında önemli bir rol oynayan doğal dezenfektan hipokloröz asit ve antibakteriyel iyonik gümüş çözeltisi üretti.Daha önce de siperlik ve video laringoskop üreterek ücretsiz bir şekilde sağlık çalışanlarının istifadesine sunan Yalova Üniversitesi, bu defa doğal dezenfektan hipokloröz asit ve antibakteriyel iyonik gümüş çözeltisi üreterek bir başarıya imza attı.

Yalova Üniversitesi Öğretim Üyeleri, COVID-19 ile mücadele noktasında önemli bir rol oynayan doğal dezenfektan hipokloröz asit ve antibakteriyel iyonik gümüş çözeltisi üretti.
Daha önce de siperlik ve video laringoskop üreterek ücretsiz bir şekilde sağlık çalışanlarının istifadesine sunan Yalova Üniversitesi, bu defa doğal dezenfektan hipokloröz asit ve antibakteriyel iyonik gümüş çözeltisi üreterek bir başarıya imza attı. Yalova Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Recep Özcimder ile Kimya Bölümü Öğretim Üyeleri tarafından hazırlanan proje kapsamında üretilen doğal dezenfektan hipokloröz asit ve antibakteriyel iyonik gümüş çözeltisi ile mikroorganizmaların parçalanarak etkisiz hale getirilmesi ve tam bir dezenfektasyon işleminin gerçekleştirilmesi amaçlanıyor. Yapılan araştırmalar sonucunda üretilen doğal dezenfektan hipokloröz asit ve antibakteriyel iyonik gümüş çözeltisinin, HOCI HIV ve HepatitB gibi ciddi virüsler de dahil olmak üzere birçok bakteri ve mantar üzerinde yüzde 99.7 oranında sterilizasyon gerçekleştirdiği gözlendi.
Yalova Üniversitesi tarafından üretilen doğal dezenfektan hipokloröz asit ve antibakteriyel iyonik gümüş çözeltisinin COVID-19 salgını ile mücadele kapsamında güvenle kullanılması ve öncelikle Yalova ilinde bulunan kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçlarının giderilmesi planlanıyor. Doğal dezenfektan hipokloröz asit ve antibakteriyel iyonik gümüş çözeltisinin öncelikli olarak Yalova’da bulunan hastaneler, karantina uygulanan öğrenci yurtları, belediyeler, askeri kışlalar, sağlık ocakları, cezaevleri, toplu taşıma araçları ve alışveriş merkezleri gibi insanların bir araya geldikleri alanların dezenfekte edilmesinde kullanılması amaçlanıyor. Ayrıca talep edildiği takdirde, turizm şehri olan Yalova’daki konaklama tesislerinin de dezenfektan ihtiyaçları doğal dezenfektan hipokloröz asit ve antibakteriyel iyonik gümüş çözeltisi ile karşılanabilecek.
Hipokloröz asit ve antibakteriyel iyonik gümüş çözeltisinin virüslere karşı en etkili dezenfektan olduğunu söyleyen Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Suat Cebeci, “Ülkemizin geçtiği bu zor dönemden ‘Bir katkı da Yalova Üniversitesi’nden olsun’ sloganıyla çalışmalarına başlayan üniversitemiz, bu dezenfektan ile özellikle insan sağlığına zarar vermeden korumayı hedefliyor. Doğal bir antibiyotik olan hipokloröz asitin antibakteriyel etkileri de bulunuyor. Bu iki özel ürünün birlikte kullanımı ile hem virüsün yok edilmesi hem de uzun süreli dezenfektasyonun sağlanması hedefleniyor” ifadelerini kullandı.

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