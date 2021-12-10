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Yalova Valisi, AA Bursa Bölge Müdürlüğünde "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

10.12.2021 12:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yalova Valisi, AA Bursa Bölge Müdürlüğünde "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Yalova Valisi Muammer Erol, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA Bursa Bölge Müdürlüğünü ziyaret eden Erol'a, Bölge Müdürü Erdinç Aksoy, kurum çalışmaları hakkında bilgi verdi.

AA'nın faaliyetlerini yakından takip ettiğini ve kurumun tüm dünyada ülkeyi başarıyla temsil ettiğini belirten Erol, AA çalışanlarını kutladı.

"Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılan Erol, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceledi.

Haber kategorisinde Ali Jadallah'ın "Annenin feryadı", yaşamda İsmail Kaplan'ın "Mutluluk gözyaşları" başlıklı fotoğraflarını seçen Erol, sporda ise Ali Atmaca'nın "Engelli basketbolcunun sevinci" karesine oy verdi.

Ziyarette Aksoy, Vali Erol'a, AA'nın hazırladığı "Türkiye'nin Beyaz Kıta Yolculuğu" kitabını hediye etti.

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