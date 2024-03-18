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Yalova’da Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü etkinlikleri

İHA İHA
18.03.2024 13:24
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Yalova’da 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle çeşitli törenler düzenlendi.

Yalova’da Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü etkinlikleri

Kentteki ilk program 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirildi. Burada Atatürk Heykeli’ne çelenklerim bırakılmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma yapan Türkiye Harp Malulû Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Yalova Şube Başkanı Özcan İla, “18 Mart Çanakkale Zaferi, küllerinden yeniden doğan bir milletin miladı, tarihimizin dönüm noktasıdır. Ezelden beri hür yaşamış milletimizin Çanakkale’de göstermiş olduğu olağan üstü mücadele, ‘Çanakkale geçilmez, ölürsem şehit, kalırsam gazi’ sözüyle hafızalara kazınmıştır” dedi.

Öğretmen Üsteğmen Sedef Küçükdoğan ise Çanakkale Zaferi’nin önemine dikkati çekerek şöyle konuştu:
“Çanakkale Zaferi, boğazları ve İstanbul’u ele geçirmek isteyen itilaf devletlerine karşı zaferleri ve mazi insanlık tarihiyle başlayan kahraman Türk ordusunun Gelibolu’da diktiği kahramanlık abidesidir. Çanakkale zaferi büyük bir ulusun Gelibolu’da gösterdiği, vatan sevgisidir. Çanakkale Zaferi, yalnızca 1. Dünya Savaşı’nın bir cephesi değil, dünya tarihinin de en müstesna olaylarından biridir. ”
Konuşmalarının ardından Yalova Kent Müzesi’nde Çanakkale Zaferi’nin anlatıldığı sergi açıldı. Sonrasında ise Yalova Şehitliği ve Polis Şehitliği’nde törenler düzenlenendi. Şehit mezarlarına karanfiller bırakılırken dualar da okundu.

Anma programına Vali Hülya Kaya, Muammer Erol, AK Parti Yalova Milletvekilleri Meliha Akyol, Ahmet Büyükgümüş, CHP Yalova Milletvekili Tahsin Becan, Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, Garnizon Komutanı Deniz Albay Cenk Topuz, kurum müdürleri, sivil toplum örgütü temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

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Akşam
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