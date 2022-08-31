Yalova'da Rock grubu Zakkum konser verdi

Yalova'da Zafer Haftası etkinlikleri kapsamında Rock grubu Zakkum sahneye çıktı.
Zakkum, Yalova Belediyesi tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen konserde sevilen parçalarını Yalovalılar için seslendirdi.
Konser için alanı dolduran müzikseverler de Zakkum'a parçalarını söylerken eşlik etti.
Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk konser sonunda Zakkum grubuna çiçek ve yürüyen köşk maketi hediye etti.
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