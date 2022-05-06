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Yalovalı çiçek üreticileri Anneler Günü mesaisinde

06.05.2022 14:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yalovalı çiçek üreticileri Anneler Günü mesaisinde

Türkiye'nin kesme çiçek üretim merkezlerinden Yalova'da, 8 Mayıs Pazar günü kutlanacak Anneler Günü öncesi yoğunluk yaşanıyor.

Merkez ve ilçelerde yaklaşık 3 bin 800 dekar alanda süs bitkisi yetiştiriciliği yapan üreticiler bugünlerde yoğun mesai harcıyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar, gazetecilere, Yalova'nın "çiçek kenti" olduğunu söyledi.

Yalova'nın yıllık 160 milyon çiçek üretimiyle adet bazında 4'ncü, alan bakımından 5'inci sırada yer aldığını belirten Parıldar, şunları kaydetti:

"Anneler Günü, süs bitkileri sektörümüz için hareketliliğin yoğun olduğu bir gün. Özellikle saksılı süs bitkilerinde ve kesme çiçekte şu anda seralarımızda çiftçilerimiz, yoğun ve hummalı bir çalışma içinde. Elleri öpülesi, kıymetli annelerimize Yalova'dan en nadide, güzel, gönülden gelen güzelliklerin aktarıldığı çiçekleri iletmeye çalışıyorlar. Bu anlamda da bereketli bir dönemden geçiyoruz.

Özellikle Yalova'mız, Türkiye'de doku kültüründen oluşan orkide üretiminde tek olan bir yer. Yıllık yaklaşık 2-2,5 milyon adet orkide Yalova'mızdan pazarımıza, tüketicilerimize sunulmakta. Bunun yanında kesme çiçekte de önemli bir yer tutuyoruz. Bu dönemde kesme çiçek anlamında gül, kesme orkide, antoryum gibi çiçekler Türkiye'nin değişik bölgelerindeki annelerimize gönderilmekte."

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anneler günü Yalova

Yalova Namaz Vakitleri 6 Mayıs Cuma

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04:09
Sabah
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Öğle
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İkindi
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