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Yamaç paraşütçüleri, Bursa ve Erzincan'da yarışacak

17.06.2022 12:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yamaç paraşütçüleri, Bursa ve Erzincan'da yarışacak

Yamaç paraşütü sporcuları, Bursa Kupası ve Erzincan Hedef Yarışması'nda mücadele edecekler.

Türkiye Hava Sporları Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 24-26 Haziran tarihlerinde Bursa'nın Orhangazi ilçesinde "Bursa Kupası Yamaç Paraşütü Mesafe Uçuşu Yarışması" düzenlenecek.

Yamaç Paraşütü Hedef Yarışması'da aynı tarihlerde Erzincan'da gerçekleştirilecek.

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