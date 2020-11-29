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Yan bakma kavgasında kan aktı: 1 yaralı

KAYSERİ HABERLERİ  | 29.11.2020 15:40 | Son Güncelleme

Kayseri’de yabancı uyruklu iki kişi arasında yan bakmadan dolayı çıktığı iddia edilen kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesine bağlı Ahmet Paşa Caddesi üzerinde meydana gelen olayda yabancı uyruklu iki kişi arasında yan bakmadan dolayı tartışma çıktı.

Yan bakma kavgasında kan aktı: 1 yaralı

Kayseri’de yabancı uyruklu iki kişi arasında yan bakmadan dolayı çıktığı iddia edilen kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesine bağlı Ahmet Paşa Caddesi üzerinde meydana gelen olayda yabancı uyruklu iki kişi arasında yan bakmadan dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine taraflardan biri üzerinde bulunan bıçakla Ahmet B.’yi(19) bacağından bıçakladı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi.
Ahmet B., 112 ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Kayseri Şehir Hastanesine sevk edilirken, olayın şüphelisi de ekipler tarafından gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yan bakma kavgasında kan aktı: 1 yaralı

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