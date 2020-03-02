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‘Yapabilirsin’ belgesel gösterimi 8 Mart’ta Konyaaltı’nda

ANTALYA HABERLERİ  | 02.03.2020 12:06 | Son Güncelleme

Konyaaltı Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde gazeteci-yazar Tuluhan Tekelioğlu’nun çeşitli yörelerden bütün engellemeler ve zorluklara rağmen başarılı olmuş kadın hikayelerinin anlatıldığı “Yapabilirsin” belgeselini Antalyalılarla buluşturacak.Gazeteci-yazar Tuluhan Tekelioğlu’nun “Yapabilirsin” belgesel gösterimi Konyaaltı Belediyesi’nin ev sahipliğinde, Konyaaltı Belediyesi Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

Konyaaltı Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde gazeteci-yazar Tuluhan Tekelioğlu’nun çeşitli yörelerden bütün engellemeler ve zorluklara rağmen başarılı olmuş kadın hikayelerinin anlatıldığı “Yapabilirsin” belgeselini Antalyalılarla buluşturacak.
Gazeteci-yazar Tuluhan Tekelioğlu’nun “Yapabilirsin” belgesel gösterimi Konyaaltı Belediyesi’nin ev sahipliğinde, Konyaaltı Belediyesi Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek. 8 Mart Pazar günü izleyiciyle buluşacak belgeselde, çeşitli yörelerden bütün engellemeler ve zorluklara rağmen başarılı olmuş kadınların hikayelerini konu alıyor. Belgesel gösterimi sonrasında ise Tuluhan Tekelioğlu, “Yapabilirsin” kitabını imzalayacak.
Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü çok özel etkinlikle kutlayacaklarını söyledi. Esen, “Gazeteci-yazar Tuluhan Tekelioğlu’nun tüm zorluklara rağmen başarı hikayelerini konu alan belgesel gösterimini gerçekleştireceğiz. Gücünü benliğinden alan, cesaretiyle dünyayı değiştiren kadınlardır. Kadının gücü, emeği ve yeteneği tarihe yazılan bir başarı hikayesidir” dedi.

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