Yapı Kredi'den emeklilere 4 bin 250 TL'ye varan promosyon

İSTANBUL (AA) - Yapı Kredi'yi, 3 yıl boyunca emekli maaşlarının yatırılması için tercih eden emekliler, 4 bin TL'ye varan nakit promosyon fırsatı kampanyasından 31 Temmuz 2022'ye kadar yararlanabiliyor.

Yapı Kredi'den yapılan açıklamaya göre, kampanya kapsamında, maaşlarının yatırılması için Yapı Kredi’yi seçen emekliler, hiçbir ek koşul olmadan, bir aylık net gelir 1.500 TL'ye kadarsa 2 bin 500 TL, 1.500 TL-2 bin 499 TL arasındaysa 3 bin 100 TL, 2 bin 500 TL ve üzerindeyse 3 bin 750 TL nakit promosyon kazanıyor. Ayrıca, maaşını Yapı Kredi'ye taşıyan emekliler, 60 gün içerisinde iki yeni fatura ödeme talimatı vermeleri durumunda maaş baremi bağımsız 100 TL ek nakit ödül kazanma fırsatı da yakalıyor.

Tüm bunlara ek olarak, 31 Temmuz 2022'ye kadar ilk kez kredi kartı alan veya promosyon başvuru tarihinden önceki 3 ay içerisinde mevcut kart/kartları ile hiç harcama yapmamış olan Yapı Kredi müşterisi emekliler, kampanya başlangıç tarihinden 31 Temmuz 2022’ye kadar yapacakları toplam 500 TL harcama sonrasında ek 150 TL nakit promosyon daha alabiliyor. ​​​​​​​

Müşterilerinin ihtiyaçlarına yönelik çözümler sunan Yapı Kredi, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı'ndan emekli müşterilerine sunduğu "Emeklilik Paketi" ile Yapı Kredi Mobil, Yapı Kredi Bireysel İnternet Şubesi ve ATM'lerden yapılan havalelerden ücret almıyor.

Yapı Kredi emekli maaş müşterileri, TL birikimlerine özel "Hoş Geldin" faizi avantajlarından 6 ay boyunca yararlanabiliyor.

Buna ek olarak, bireysel ihtiyaç kredilerinde kendilerine özel indirimli oranlardan ve ücretsiz düzenli ödeme (EFT ve havale) imkanından da faydalanabiliyor.

Yapı Kredi emekli maaş müşterilerine özel birçok markada özel indirimler de sunuluyor.

Yapı Kredi müşterisi emekliler şubeye gitmelerine gerek kalmadan, diledikleri yerden Yapı Kredi Mobil, Bireysel İnternet Şubesi veya 444 0 444/0850 222 0 444 Müşteri İletişim Merkezi aracılığıyla emekli maaşlarını Yapı Kredi'ye taşıyabiliyor ve promosyon taahhüdü verebiliyor. Yapı Kredi müşterisi olmayan emekliler ise e-Devlet üzerinden maaşlarını kolayca Yapı Kredi'ye taşıyabiliyor. Ayrıca, emekli tanıdıklarına referans olarak tanıdıklarının emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşımasını sağlayanlar için "Emekli Referans" kampanyası da 31 Temmuz 2022'ye kadar devam ediyor. Kampanya kapsamında emekli yakınlarının maaşlarının Yapı Kredi'ye taşınmasını sağlayan müşteriler, her bir kişi için 250 TL, toplamda ise 2 bin 500 TL'ye varan nakit ödül kazanabiliyor.

