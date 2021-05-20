Yapı Kredi'nin podcast kanalında biyoçeşitlilik ve biyoçeşitliliğin korunması konuşuldu

İSTANBUL (AA) - Yapı Kredi'nin pek çok sektör ve alanın gittiği yöne dair ipuçları sunan, teknoloji ve inovasyona odaklanan "Geleceği Konuşalım" podcast kanalında biyoçeşitlilik ve biyoçeşitliliğin korunması ele alındı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, pek çok sektör ve alanda, dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeler hakkında seçkiler sunan "Geleceği Konuşalım" podcast kanalı; Spotify, Apple Podcasts ve Google Podcasts platformlarından dinlenebiliyor.

Açıklamada, podcast kanalındaki konuşmasına yer verilen WWF Türkiye Doğa Koruma Direktörü Dr. Sedat Kalem, insanların ekoloji konusunda bilinç seviyesinin giderek arttığını belirtti.

Sürdürülebilirliğin kamuoyunda artık daha fazla yer aldığını ve geçmişe kıyasla doğayla ilgili sorunların daha fazla tartışıldığını vurgulayan Kalem, biyolojik çeşitlilikle ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:

"Biyolojik çeşitlilik kavramı, canlı yaşam çeşitliliğini ifade ediyor. Biyolojik çeşitlilik adı altında genetik çeşitlilik, ekosistem çeşitliliği, canlıların birbirleriyle ilişkisinin çeşitliliği gibi kavramları görüyoruz. İnsanın da içinde bulunduğu tüm varlıklar, ekosistemler içerisinde karşılıklı etkileşim halinde. Üreticiler, tüketiciler, mikroorganizmalarla birlikte etkileşimi sürdürdüğümüz hayat döngüsü ilerliyor. Bu düzenin devam etmesi için sistemin sağlıklı işlemesi gerekiyor. Bir türün ortadan kalkması, bir ekosistemin kaybedilmesi sistemin bütününü olumsuz etkiliyor.