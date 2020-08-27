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Yaralı martıyı tedavi ettirip doğaya bıraktı

SAMSUN HABERLERİ  | 27.08.2020 16:45 | Son Güncelleme

Samsun’da bir vatandaş, yolda bulduğu yaralı martıyı tedavi ettirdikten sonra doğaya bıraktı.Otomobiliyle Kavak’tan Samsun istikametine doğru giden Mustafa Yiğit, yol kenarında yaralı vaziyette duran bir martı fark etti.

Yaralı martıyı tedavi ettirip doğaya bıraktı

Samsun’da bir vatandaş, yolda bulduğu yaralı martıyı tedavi ettirdikten sonra doğaya bıraktı.
Otomobiliyle Kavak’tan Samsun istikametine doğru giden Mustafa Yiğit, yol kenarında yaralı vaziyette duran bir martı fark etti. Kımıldayamayan martının yanına giden Yiğit, kanadından yaralı olduğunu gördü. Yaralı martıyı tedavi ettiren Mustafa Yiğit, ardından da Samsun’a getirdi.
Samsun sahilinde bulunan Sevgi Gölü’ne martıyı bırakan Mustafa Yiğit, martının sağlıklı bir şekilde gidişini görünce büyük mutluluk yaşadı. Hayvanlara eziyet edilmemesi gerektiğini ifade eden Yiğit, “Hayvanların da yaşamaya hakkı var. İnsanların çevreye ve hayvanlara karşı daha duyarlı ve sevgi dolu olmasını umuyorum” dedi.

Yaralı martıyı tedavi ettirip doğaya bıraktı

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