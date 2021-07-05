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Yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan biri FETÖ mensubu 2 kişi yakalandı

05.07.2021 11:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan biri FETÖ mensubu 2 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'den Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan biri Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu 2 kişinin yakalandığını bildirdi.

MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Edirne'de görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan birinin Fetullahçı Terör Örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadeleri kullanıldı.

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