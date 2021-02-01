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  4. Yasadışı maçta aldığı darbe Muhammed Aslam'ın ölümüne neden oldu

Yasadışı maçta aldığı darbe Muhammed Aslam'ın ölümüne neden oldu

01.02.2021 17:44 | Son Güncelleme:
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Pakistan'da, boksörler Muhammed Aslam ile Muhammed Vali ringde karşı karşıya geldi. Maç sırasında yüzüne yumruk alarak yere yığılan 33 yaşındaki Aslam, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Maçın yasadışı olduğu ve soruşturma başlatıldığı açıklandı.

Karaçi merkezli Pakistan Boks Kurulu tarafından düzenlenen müsabakalar kapsamında Muhammed Aslam ile rakibi Muhammed Vali ringde karşı karşıya geldi.

Maç sırasında rakibine baskı uygularken yüzüne kontra yumruk alarak yere yığılan 33 yaşındaki Aslam, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

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Pakistan Boks Federasyonu (PBF) Genel Sekreteri Nasir Tung, yaptığı açıklamada, boks müsabakalarını düzenleyen kurumun kendileriyle bir bağının olmadığını ve federasyondan herhangi bir onay alınmadığını söyledi.

Tung, söz konusu organizasyonu yasa dışı olarak nitelendirerek olayla ilgili soruşturma başlattıklarını açıkladı.


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Okuyucu Yorumları 1 yorum
insanlar para kazanacak diye boyle sporları yaptırmak hiç doğru değil.Ne güzel dünyanın en güzel isimlerini taşıyorlar birde Çok yazık olmuş

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