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Yasağa uyanların yardımına ekipler koştu

ADIYAMAN HABERLERİ  | 22.03.2020 18:41 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı, 65 yaş ve üstü olanlar ile kronik rahatsızlığı bulunanların ikametlerinden dışarı çıkmalarını kısıtlaması üzerine evde ihtiyacı olanların yardımına jandarma ve polisler koştu.Korona virüsü önlemleri kapsamında İçişleri Bakanlığı, 65 yaş ve üstü olanlar ile kronik rahatsızlığı bulunanların ikametlerinden dışarı çıkmalarını, park, bahçe gibi açık alanlarda dolaşmalarını sınırlandırınca evinde ihtiyacı bulunan kişiler 155 Polis İmdat Hattını ve ya 156 Jandarma İmdat Hattını arayarak yardım istedi.

İçişleri Bakanlığı, 65 yaş ve üstü olanlar ile kronik rahatsızlığı bulunanların ikametlerinden dışarı çıkmalarını kısıtlaması üzerine evde ihtiyacı olanların yardımına jandarma ve polisler koştu.
Korona virüsü önlemleri kapsamında İçişleri Bakanlığı, 65 yaş ve üstü olanlar ile kronik rahatsızlığı bulunanların ikametlerinden dışarı çıkmalarını, park, bahçe gibi açık alanlarda dolaşmalarını sınırlandırınca evinde ihtiyacı bulunan kişiler 155 Polis İmdat Hattını ve ya 156 Jandarma İmdat Hattını arayarak yardım istedi. Yardım isteyen yaşlılara ihtiyaçları olan, tüp, ekmek, ilaç, su gibi malzemeleri alınarak evlerine bırakıldı. Yapılan uygulamadan oldukça memnun kaldığını söyleyen yaşlılar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya ve kendilerine yardımları ulaştıran ekiplere teşekkür etti.
Yardım götüren ekipler ise, evde kalan ve kurallara uyan kişilere teşekkür etti.

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