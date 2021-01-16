Yasak Elma dizisinde ayrılık sinyali!

Dizide oldukça başarılı bir performans sergileyen ünlü oyuncuyla ilgili neden böyle bir söylentinin çıktığı ise merak konusu oldu.

NESRİN CAVADZADE, YAPIMCI FATİH AKSOY'U KIZDIRDI

Tv100’ün Magazin Hattı programında yer alan habere göre olay şöyle gelişti: Nesrin Cavadzade’nin rol aldığı dijital dizi “Bir başkadır”da oynadığı sahne “Yasak Elma”nın yapımcısı Fatih Aksoy’u sinirlendirdi.

Aksoy, Cavadzade’nin dizide her ne kadar senaryo gereği de olsa televizyona ve total seyirciye iş yaptığı için mutsuz olduğunu söyleyip küfür etmesinden rahatsız oldu. Bu gelişmenin ardından Nesrin Cavadzade’nin fenomen dizinin kadrosundan çıkarılması gündeme geldi. Üstelik ünlü oyuncunun dizi için izin almadığı ve yasal hakların doğduğu da öne sürüldü.



Ancak araya Nesrin Cavadzade’nin “Yasak Elma”daki yakın dostları Eda Ece ve Şevval Sam girdi. Senaryonun gidişatı da göz önüne alınarak ayrılık kararı şimdilik ertelendi.



