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Yasak Elma neden yok? Yasak Elma bitti mi? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

DİZİ HABERLERİ  | 06.04.2020 20:36 | Son Güncelleme

Fox'un sevilen dizisi Yasak Elma'nın 75. yeni bölümü hayranları tarafından merakla bekleniyor. Ancak Yasak Elma dizisi ekrana ara verdi. Yasak Elma'nın yeni bölümü 6 Nisan Pazartesi akşamı ekrana gelmeyecek. Peki Yasak Elma neden yok? Dizide Yıldız rolünü canlandıran Eda Ece ise dizinin sezon finali yaptığı imasında bulundu. Yasak Elma yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Yasak Elma neden yok? Yasak Elma bitti mi? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

FOX’ta haftanın ilk günü yayınlanan Yasak Elma dizisinin yeni bölümünün yayınlanmaması merak konusu oldu. Bu gelişme üzerine dizi takipçileri ‘Yasak Elma neden yok’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Koronavirüs nedeniyle birçok dizi yayın hayatına bir süre ara verdi. Yasak Elma da o dizilerden biri oldu.

Başrollerinde Talat Bulut, Şevval Sam, Eda Ece, Tuvana Türkay, Nesrin Cevadzade ve Barış Kılıç'ın yer aldığı Yasak Elma, geçen hafta olduğu gibi bu hafta da ekranlarda olmayacak. Yasak Elma'nın olduğu saat diliminde FOX ekranlarında ‘Kafalar Karışık' adlı yerli film ekranlara gelecek.

YASAK ELMA SEZON FİNALİ Mİ YAPTI?

Yasak Elma dizisinin yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı ile ilgili resmi bir açıklama henüz yapılmazken Eda Ece'nin paylaşımı kafa karıştırdı. Yıldız karakterine hayat veren Eda Ece, Zeynep Bastık'la canlı yayında sohbet ederken şunları söyledi:

"Sete çıkmadığımız 2 hafta olacak. Bir hafta daha durduk. Herhalde fark etmeden sezon finali yaptık.

Ece'nin sözleri sosyal medyayı salladı. Dizinin yapımcısı Fatih Aksoy "Sezon finaliyle ilgili alınmış bir karar yok. Bu sezon bir daha başlayamayabiliriz de mayısta çekimlere devam da edebiliriz. Hiçbir şey belli değil" açıklamasını yaptı.

YASAK ELMA 75. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Yasak Elma’nın 75. yeni bölümünden fragman ise henüz yayınlanmadı. Koronavirüs salgını nedeniyle Yasak Elma'nın yeni bölüm çekimleri de durduruldu. Yasak Elma yeni bölümün ne zaman yayınlanacağı ise Fox TV tarafından açıklanacak.
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YASAK ELMA SON BÖLÜM ÖZETİ

Yıldız, Kerim’in yeni CEO olduğunu öğrenmenin şaşkınlığını yaşarken onun Şahika tarafından işe alındığını öğrenip ondan uzak kalmaya çalışır. Ender Şahika’nın yaptığı hain planı anlar ve hayatlarından çıkarmak için elinden geleni yapar.

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Ancak Şahika’nın kendini kurtarmak için ettiği teklif ona cazip gelecektir. Halit ise Yıldız’ı geri kazanmak için elinden geleni yapmaya kararlıdır ama Yıldız’ın kafası çoktan karışmıştır.

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