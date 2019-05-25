Yasak Elma sezon finalinde Ender ölüyor mu? Yasak Elma 47. yeni bölüm fragmanı izle!

Talat Bulut, Şevval Sam, Nesrin Cavadzade, Onur Tuna, Eda Ece ve Sevda Erginci’nin paylaştığı Fox'un sevilen dizisi Yasak Elma 27 Mayıs Pazartesi akşamı ekrana gelecek olan 47. bölümüyle sezon finali yapacak. Yasak Elma'nın sezon finalinde sürpriz gelişmeler yaşanacak.

Şahika ve Ender arasında yüzleşme yaşanıyor. Ender, Şahika'ya "Senin kötü ruhlu biri olduğunu biliyordum ama birini öldürecek kadar hasta ruhlu olduğunu düşünememiştim. Ne yapacaksın? Beni de mi öldüreceksin?" diyor. Şahika ise "Gözümü bile kırpmadan. Bu yüzden karşıma çıkmaya devam edersen kötü tarafımla karşılaşacaksın " diye yanıt veriyor.

Yıldız ise kendisini Halit'ten ayıran Ender'i ölümle tehdit ederek, "Şu anda boğazını sıkıp boğazın sularına atmamak için kendimi zor tutuyorum" diyor. Fragmanda Ender'in başına sert bir cisim tarafından vuruluyor ve Ender denize düşüyor. Ender'in yaşadığından habersiz olduğu oğlu Yiğit ise annesinin karşısına çıkarak hesap soruyor.

YASAK ELMA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sezon finali öncesinde Yasak Elma'ya iki önemli oyuncu veda etti. Senaryo gereği Zeynep ve Alihan herkesten uzakta yaşamaya karar verdi. Sevda Erginci ve Onur Tuna, son bölümde Yasak Elma'ya veda ettiler.