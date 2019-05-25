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Yasak Elma sezon finalinde Ender ölüyor mu? Yasak Elma 47. yeni bölüm fragmanı izle!

DİZİ HABERLERİ  | 25.05.2019 00:10 | Son Güncelleme

Yasak Elma 47. ve sezon finali bölümü fragmanı yayınlandı. Yasak Elma sezon finali fragmanında Şahika ve Yıldız, Ender'i ölüme tehdit ediyor. Ender'in oğlu Yiğit ise varlığından habersiz olan annesinin karşısına çıkarak hesap soruyor. Ender ise aldığı ölüm tehditleri sonrasında kafasına kafasına sert bir cisimle vuruluyor ve deniz düşüyor. Peki Yasak Elma'da Ender ölüyor mu? Ender'e kim vurdu? İşte Yasak Elma sezon finali bölümü fragmanı.

Talat Bulut, Şevval Sam, Nesrin Cavadzade, Onur Tuna, Eda Ece ve Sevda Erginci’nin paylaştığı Fox'un sevilen dizisi Yasak Elma 27 Mayıs Pazartesi akşamı ekrana gelecek olan 47. bölümüyle sezon finali yapacak. Yasak Elma'nın sezon finalinde sürpriz gelişmeler yaşanacak.

Şahika ve Ender arasında yüzleşme yaşanıyor. Ender, Şahika'ya "Senin kötü ruhlu biri olduğunu biliyordum ama birini öldürecek kadar hasta ruhlu olduğunu düşünememiştim. Ne yapacaksın? Beni de mi öldüreceksin?" diyor. Şahika ise "Gözümü bile kırpmadan. Bu yüzden karşıma çıkmaya devam edersen kötü tarafımla karşılaşacaksın " diye yanıt veriyor.

Yıldız ise kendisini Halit'ten ayıran Ender'i ölümle tehdit ederek, "Şu anda boğazını sıkıp boğazın sularına atmamak için kendimi zor tutuyorum" diyor. Fragmanda Ender'in başına sert bir cisim tarafından vuruluyor ve Ender denize düşüyor. Ender'in yaşadığından habersiz olduğu oğlu Yiğit ise annesinin karşısına çıkarak hesap soruyor.

YASAK ELMA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Sezon finali öncesinde Yasak Elma'ya iki önemli oyuncu veda etti. Senaryo gereği Zeynep ve Alihan herkesten uzakta yaşamaya karar verdi. Sevda Erginci ve Onur Tuna, son bölümde Yasak Elma'ya veda ettiler.

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Diziye yeni katılan Nesrin Cavadzade'nin canlandırdığı Şahika karakteri ise, Ender'e karşı yeni planlar yaptı. Ender'in doğduktan sonra evlatlık verdiği oğlu Yiğit ile yolları kesişen Şahika, planını adım adım devreye soktu.

Zerrin’in Ender’in konuşmasından etkilenerek Zeynep’ten düğün hediyesini geri istemesi Alihan ve Zeynep arasında yeni bir gerginlik nedeni olur. Yıldız, Halit’i yeniden kazanmak için çabalamaya devam ederken, yeni sekreterin Halit’e olan yakınlığı onu çileden çıkarır. Ender hedefine adım adım yaklaşmakta ve Yıldız’ın bir hatasını kollamaktadır. Şahika’nın Halit’le tanışması herkes için beklenmedik sonuçlar doğuracaktır.

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