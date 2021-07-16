Yasaksız ilk bayram öncesi araç kiralamada tarihi yoğunluk yaşanıyor

İSTANBUL (AA) - Yolcu360'ın CEO'su Umut Yıldırım, araç kiralama oranlarında geçen yıla göre yüzde 125 artış yaşandığını bildirdi.

Yolcu360'tan yapılan açıklamaya göre, Türkiye salgın dönemindeki ilk yasaksız bayrama hazırlanırken araç kiralama sektöründe tarihi bir yoğunluk yaşanıyor.

Yolcu360 verilerine göre İstanbul, Ankara ve İzmir'den teslim alınan araçlar toplam kiralamaların yaklaşık yüzde 75'ini oluşturdu ve kiralamalar 5 gün ortalama ile yapıldı. Kilometre sınırı yüksek araçlara olan yoğun talep ise uzun rotaların tercih edildiğini gösterdi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Yolcu360'ın CEO'su Yıldırım, Yolcu360 ekosistemindeki 100 bini aşkın aracın bayram öncesi rezerve edildiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Araçla seyahat gittikçe popülerleşiyor. Bunun etkisi araç kiralamada hissediliyor. İnsanlarda özgürce seyahat etme duygusunun artması da araç kiralamaya olan yönelimi arttırıyor. Araç kiralamaya olan ilginin önümüzdeki dönemde de devam edeceğini öngörüyoruz. Normalleşme ile birlikte turizm ve araç kiralama sektörünün de birlikte hareketleneceğini ve yasaksız ilk bayramda talebin yüksek olacağını biliyorduk. Ülke çapındaki tedarikçilerimiz, misafirlerimizin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde filolarına takviyeler yaptılar. Kiralama oranlarında geçtiğimiz yıla oranla yüzde 125'lik bir artış yaşandı."

Normalleşme döneminin etkisiyle uzun rotaların tercih edildiğine dikkati çeken Yıldırım, "Bu eğilim, herkesin olduğu yerden çok daha uzaklara gitmek istediğini gösteriyor. İlk defa kiralama yapacak misafirlerimizin oranında da önemli bir artış var. Yolcu360 ekosisteminin sektöre en önemli katma değerlerinden biri de bu artış. Ekosistemimizdeki tüm araçların rezerve edilmiş olması da araç kiralamaya olan güvenin her geçen gün arttığının bir göstergesi." ifadesini kullandı.

Yıldırım, "Dünyada herkesin aracı yok, artık almasına da gerek yok diyoruz ve pazardaki araç kiralama alışkanlıklarının değişmesine öncülük ediyoruz. Yaşanan tüm bu yoğun artışla birlikte misafir mutluluğu saplantımızı korumaya da devam ediyoruz. Bu uzun tatil dönemi süresince Türkiye'nin dört bir yanındaki misafirlerimiz, gece gündüz çalışan Ödüllü Misafir Merkezimize ulaşıp istedikleri desteği alabilecekler." değerlendirmesinde bulundu.

