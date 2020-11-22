Yaşar Üniversitesine sosyal medya ödülü

Yaşar Üniversitesi, geçtiğimiz yıl kazandığı ödülün ardından bu yıl da sosyal medyanın en iyilerinin belirlendiği “Social Media Awards Turkey 2020” Veri Analitiği Kategorisi’nde, sosyal medyayı en iyi kullanan üniversiteler arasında yer alarak gümüş ödül kazandı.

Deloitte Türkiye’nin uzmanlığıyla katkıda bulunduğu, Marketing Türkiye ve BoomSonar iş birliği ile 2017 yılından bu yana gerçekleştirilen Türkiye’nin en kapsamlı sosyal medya ödüllerinden Social Media Awards Turkey 2020 ödülleri, çevrimiçi olarak düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Yarışma; Jüri Ödülleri, SocialBrands Veri Analitiği Ödülleri ve Grand Prix olmak üzere üç temel bölüm ve 24 kategoride gerçekleştirildi. Veri Analitiği Kategorisi’nde kazananlar, BoomSonar’ın sosyal medya marka ölçümleme ve puanlama sistemi SocialBrands’in veri analitiği yöntemiyle belirlendi. Bu kategoride 50’nin üzerinde sektörde, toplam 55 binden fazla sosyal medya hesabının, 1 Mart 2019-31 Mart 2020 tarihleri arasındaki performansları tamamen tarafsız ve veriye dayalı olarak ölçülerek ödül sahipleri belirlendi. Ödüller, sosyal medya hesaplarının bir yıllık performansı, toplam etkileşim ve hayran sayıları, hayran artışı, performans istikrarı, etkileşimleri, sektörel performansı, hashtag ve mention kullanımı gibi 30’dan fazla kriter doğrultusunda incelenerek verildi. Yaşar Üniversitesi, geçtiğimiz yıl kazandığı ödülün ardından, bu yıl da vakıf üniversiteleri arasında sosyal medyayı en iyi kullananlar arasında yer alarak gümüş ödülün sahibi oldu.