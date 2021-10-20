MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Yaşar Vurdem kimdir? Yaşar Vurdem kaç yaşında ve nereli? Instagram hesabı ne?

Yaşar Vurdem kimdir? Yaşar Vurdem kaç yaşında ve nereli? Instagram hesabı ne?

20.10.2021 00:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaşar Vurdem, dünyaca ünlü Adobe'den teklif alan ilk Türk tasarımcıdır. Yaptığı çalışmalarla Instagram'da geniş bir kitleye sahip olan Yaşar Vurdem, dünyaca ünlü firma Adobe'nin dikkatini çekti. Şirket, Vurdem'in çizimlerini kullanmak için ona teklif götürdü. İşte detaylar...

Yaşar Vurdem kimdir? Yaşar Vurdem kaç yaşında ve nereli? Instagram hesabı ne?

Son zamanların en başarılı tasarımcılarından biri olan Yaşar Vurdem, Instagram'da "yvurdem" kullanıcı adı ile paylaşım yapıyor. Gigi Hadid, Selena Gomez, Dua Lipa, Bella Hadid, Rihanna, Lana Del Rey gibi dünyaca ünlü isimleri çizen Yaşar Vurdem'in başarısı dünyaya yayıldı. İşte detaylar...

Yaşar Vurdem kimdir? Yaşar Vurdem kaç yaşında ve nereli? Instagram hesabı ne?

YAŞAR VURDEM KİMDİR?

Adobe'den teklif alan ilk Türk tasarımcı olan Yaşar Vurdem'in illüstrasyonları Las Vegas, New York ve ABD’deki pek çok yerde billboardlarda yer alacak. Kayserili Yaşar Vurdem 27 yaşında. Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde yüksek lisans programı eğitimi gören Yaşar Vurdem çizimlere küçük yaştan beri ilgi duydu ve dijital ortamdaki ilk çizimlerini 5 sene önce yapmaya başladı. Çizim yapımında kendini geliştiren Vurdem, Cem Adrian ve Melek Mosso gibi sanatçıların albüm kapaklarını da hazırladı. Vurdem dünyaca ünlü sanatçı Billie Eilish’in illüstrasyon çizimini yapınca sosyal medyada dünyaca ünlü tasarım programı Adobe firmasının dikkatini çekti. Firma Vurdem'e ulaştı ve çizimin telif haklarını devretmesi istedi. Telif haklarını firmaya veren Yaşar Vurdem’in çizimi California ve Las Vegas gibi şehirlerde billboard'larda sergilenecek.

Yaşar Vurdem kimdir? Yaşar Vurdem kaç yaşında ve nereli? Instagram hesabı ne?

HALASI TEŞVİK ETTİ!

Halasının teşviki ile küçüklüğünden beri çizimle ilgilendiğini dile getiren Yaşar Vurdem şu ifadeleri kullanmıştı: “Ben tasarımcı olarak Adobe ürünlerini uzun zamandır kullanan biriyim. Yaptığım her illüstrasyonu photoshop üzerinde yapıyorum. En son Billie Eilish çizimi yapmıştım. Sosyal medyadan onu görmüşler ve bana ulaştılar ‘Bu çizimi biz global reklamlarımızda kullanabilir miyiz?’ diye. Ben de ‘Tabii ki’ dedim. Yazışmalarımız oldu ve daha sonra tüm telif haklarını onlara verdim"

Yaşar Vurdem kimdir? Yaşar Vurdem kaç yaşında ve nereli? Instagram hesabı ne?

"TÜRKİYE'DE BİR İLK"

Açıklamalarına devam eden Vurdem şöyle konuştu: "California’da, Las Vegas’ta billboard'larda çizimlerim paylaşıldı. Bu durum Türkiye’de bir ilk. Bu kampanyaya katılan, reklamlarda, billboard'larda yayınlanan illüstrasyonların hepsi yabancı ülkelerden. Türkiye’den şu anda bu kampanyaya katılan ve seçilen tek benim"


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Leyla ile Mecnun'daki 9 yıllık küslüğün perde arkası şoke ettiLeyla ile Mecnun'daki 9 yıllık küslüğün perde arkası şoke etti
Dağlardan getiriyor, 7 bin liraya satıyor! Dağlardan getiriyor, 7 bin liraya satıyor!
MasterChef'te o isimlere eleme şoku!MasterChef'te o isimlere eleme şoku!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bülent Arınç: Beni kodese mi tıkacaksınız?

Bülent Arınç: Beni kodese mi tıkacaksınız?

Türkiye'de ilk ve tek! Bakan Varank test etti

Türkiye'de ilk ve tek! Bakan Varank test etti

19 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı

19 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı

Kılıçdaroğlu'ndan Bilal Erdoğan'a sert çıkış: Sen kimsin?

Kılıçdaroğlu'ndan Bilal Erdoğan'a sert çıkış: Sen kimsin?

Benzin için ülke değiştiriyorlar

Benzin için ülke değiştiriyorlar

Bir günlük kazancı şoke etti

Bir günlük kazancı şoke etti

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Kavga açıklaması! "Cumhurbaşkanı'nın berberiyim! Ben bu sokağın sahibiyim" diyor

Kavga açıklaması! "Cumhurbaşkanı'nın berberiyim! Ben bu sokağın sahibiyim" diyor

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Demet Akalın, Okan Kurt için yardım istedi: Can güvenliği yok, nerede bu polisler?

Demet Akalın, Okan Kurt için yardım istedi: Can güvenliği yok, nerede bu polisler?

Son halini görenler şaşırdı! Bambaşka biri

Son halini görenler şaşırdı! Bambaşka biri

Annesi destek verdi! Yeni pozuyla olay oldu

Annesi destek verdi! Yeni pozuyla olay oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.