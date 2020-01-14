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  4. Yasin Ören Kent Konseyi Başkan Adayı Oldu

Yasin Ören Kent Konseyi Başkan Adayı Oldu

ZONGULDAK HABERLERİ  | 14.01.2020 14:57 | Son Güncelleme

Alaplı Gazeteciler Derneği Kurucu Başkanı Gazeteci Yasin Ören, Alaplı Kent Konseyi Başkanlığına aday olduğunu açıkladı.Alaplı Kent Konseyi’nin 21 Ocak Salı günü gerçekleştirilecek olan seçimli 7.

Alaplı Gazeteciler Derneği Kurucu Başkanı Gazeteci Yasin Ören, Alaplı Kent Konseyi Başkanlığına aday olduğunu açıkladı.
Alaplı Kent Konseyi’nin 21 Ocak Salı günü gerçekleştirilecek olan seçimli 7. olağan Genel kurulu öncesinde çalışmalarını yoğunlaştıran Alaplı Kent Konseyi Başkan Adayı Yasin Ören ve yürütme kurulu üyeleri, Alaplı Milli Eğitim Müdürü Cevat Çevik’e, Alaplı Ziraat Odası Başkanı Şeref Türkoğlu ve esnaf ziyaretinde bulundular. Alaplı Kent Konseyine işlev kazandırma noktasına yola çıktıklarını belirten Ören, "Ekibimizde yer alan arkadaşlarımızın, büyüklerimizin hepsi Kent Konseyi Başkanlığı yapacak donanım ve kapasitede isimler. Burada bir mozaik var, Madencisinden, Öğretmenine, Sporcusundan, esnafına, ziraat mühendisinden, din görevlisine, muhasebecisinden, gazetecisine, sağlıkçısına varıncaya kadar her meslek grubundan isimler var. Nitekim sizlerden çıkmış olduğumuz bu yolda destek bekliyoruz" dedi. ziyaretinin ardından sırasıyla, Milli Eğitim Müdürü Cevat Çevik’e, Alaplı Ziraat Odası Başkanı Şeref Türkoğlu’a, Alaplı Esnaf Odası Başkanı Muharrem Gelgeç’e ziyaret gerçekleştirdi.

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