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İşte Yasin Öztekin'in yeni takımı!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 05.06.2019 14:41 | Son Güncelleme

Göztepe, milli futbolcu Yasin Öztekin ile yol ayrımına geldi. Beşiktaş'ın ilgilendiği Yasin Öztekin için siyah-beyazlıların teklif yaptığı, Göztepe'nin de iki futbolcu ve bir miktar para karşılığı transfere onay vereceği ifade edildi. Beşiktaş'ın ayrıca Altınordu'da forma giyen Kerim Alıcı ile de ilgilendiği ve Abdullah avcı'nın Kerim Alıcı'yı kadrosunda görmek istediği kaydedildi.

İşte transferlerin tüm detayları...

Yasin Öztekin ve Kerim Alıcı Beşiktaş yolunda

Spor Toto Süper Lig'de 2019-2020 sezonuna iddialı girmek için dış transferde hamlelerine erken başlayan Göztepe'de kanat oyuncusu Yasin Öztekin'in takımdan ayrılacağı ifade edildi.

Spor Toto Süper Lig'de 2019-2020 sezonuna iddialı girmek için dış transferde hamlelerine erken başlayan Göztepe'de kanat oyuncusu Yasin Öztekin'in takımdan ayrılacağı ifade edildi.

Geçen sezon gösterdiği performansla takımın en skorer oyuncusu olan ve devre arasında Fenerbahçe'nin kapısından dönen tecrübeli futbolcunun Beşiktaş'la görüştüğü bildirildi.

Geçen sezon gösterdiği performansla takımın en skorer oyuncusu olan ve devre arasında Fenerbahçe'nin kapısından dönen tecrübeli futbolcunun Beşiktaş'la görüştüğü bildirildi.

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Abdullah Avcı'nın da Yasin transferine onay verdiği iddia edilirken, siyah-beyazlıların Yasin'in yanı sıra Başkan Mehmet Sepil'e de teklifi ilettiği vurgulandı.

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Abdullah Avcı'nın da Yasin transferine onay verdiği iddia edilirken, siyah-beyazlıların Yasin'in yanı sıra Başkan Mehmet Sepil'e de teklifi ilettiği vurgulandı.

Sözleşmesi 2020 yılına kadar süren Yasin'i bonservis karşılığında göndermeye sıcak bakan yönetimin Beşiktaş'tan para artı iki oyuncu istediği de ileri sürüldü.

Sözleşmesi 2020 yılına kadar süren Yasin'i bonservis karşılığında göndermeye sıcak bakan yönetimin Beşiktaş'tan para artı iki oyuncu istediği de ileri sürüldü.

Göztepe'nin Yasin'e karşılık siyah-beyazlılardan Orkan Çınar ve Cyle Larin isimlerinin üzerinde durduğu kaydedildi.

Göztepe'nin Yasin'e karşılık siyah-beyazlılardan Orkan Çınar ve Cyle Larin isimlerinin üzerinde durduğu kaydedildi.

Almanya'nın Borusia Dortmund takımında futbola başlayıp Türkiye'de ilk olarak Gençlerbirliği forması giyen 32 yaşındaki Yasin, Trabzonspor, Kayserispor ve Gaalatasaray'da oynadı.

Almanya'nın Borusia Dortmund takımında futbola başlayıp Türkiye'de ilk olarak Gençlerbirliği forması giyen 32 yaşındaki Yasin, Trabzonspor, Kayserispor ve Gaalatasaray'da oynadı.

Özellikle Galatasaray'da 2 şampiyonluk, 2 Türkiye Kupası ve 2 Süper Kupa sevinci yaşayan deneyimli kanat oyuncusu, Göztepe'de 26 maçta 8 gol atmayı başardı.

Özellikle Galatasaray'da 2 şampiyonluk, 2 Türkiye Kupası ve 2 Süper Kupa sevinci yaşayan deneyimli kanat oyuncusu, Göztepe'de 26 maçta 8 gol atmayı başardı.

Göz-Göz'ün devre arasında İspanya'nın Huesca takımından kiraladığı Serdar Gürler'in ise bonservisini alabilmek için çalışmalara başladığı açıklandı.

Göz-Göz'ün devre arasında İspanya'nın Huesca takımından kiraladığı Serdar Gürler'in ise bonservisini alabilmek için çalışmalara başladığı açıklandı.

KERİM ALICI DA BEŞİKTAŞ'A YAKIN

KERİM ALICI DA BEŞİKTAŞ'A YAKIN

Öte yandan Beşiktaş'ın Altınordu'da forma giyen sağ bek Kerim Alıcı'yla da ilgilendiği öğrenildi.

Öte yandan Beşiktaş'ın Altınordu'da forma giyen sağ bek Kerim Alıcı'yla da ilgilendiği öğrenildi.

Başakşehir'den ayrılıp siyah-beyazlılarda teknik direktörlük görevine getirilen Abdullah Avcı'nın uzun süredir takip ettiği Kerim'i kadrosunda görmek istediği belirtildi.

Başakşehir'den ayrılıp siyah-beyazlılarda teknik direktörlük görevine getirilen Abdullah Avcı'nın uzun süredir takip ettiği Kerim'i kadrosunda görmek istediği belirtildi.

Geçen sezon ikiz kardeşi Barış Alıcı'nın Altınordu'dan Fenerbahçe'ye transfer olmasının ardından Kerim'in de yeni sezon öncesi yuvadan uçması bekleniyor.

Geçen sezon ikiz kardeşi Barış Alıcı'nın Altınordu'dan Fenerbahçe'ye transfer olmasının ardından Kerim'in de yeni sezon öncesi yuvadan uçması bekleniyor.

Lig kariyerinde 58 maça çıkıp 3 gol atan Kerim, alt yaş gruplarında 2 kez milli formayı terletti. Altınordu yönetiminin resmi bir teklif gelmesi halinde 22 yaşındaki genç futbolcu için en az 1 milyon Euro bonservis bedeli isteyeceği öğrenildi.

Lig kariyerinde 58 maça çıkıp 3 gol atan Kerim, alt yaş gruplarında 2 kez milli formayı terletti. Altınordu yönetiminin resmi bir teklif gelmesi halinde 22 yaşındaki genç futbolcu için en az 1 milyon Euro bonservis bedeli isteyeceği öğrenildi.

Teknik direktör Abdullah Avcı, Medipol Başakşehir'de görev aldığı dönemde şu an Roma'da forma giyen A Milli Takım oyuncusu Cengiz Ünder'i Altınordu'dan transfer ettirmişti. Cengiz, Başakşehir'de Avcı yönetiminde tek sezon oynadıktan sonra İtalya'ya transfer olmuştu.

Teknik direktör Abdullah Avcı, Medipol Başakşehir'de görev aldığı dönemde şu an Roma'da forma giyen A Milli Takım oyuncusu Cengiz Ünder'i Altınordu'dan transfer ettirmişti. Cengiz, Başakşehir'de Avcı yönetiminde tek sezon oynadıktan sonra İtalya'ya transfer olmuştu.
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Beşiktaş yasin öztekin Kerim Alıcı

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