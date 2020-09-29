Yaşlı kadın sahte jandarmanın tuzağına düşmedi

Denizli’de, hakkında 7 suç kaydı bulunan şahıs kendini jandarma olarak tanıtarak vatandaşı dolandırmaya çalıştı. JASAT ve Tavas İlçe Jandarma Komutanlığı’nın yaptığı başarılı operasyon sonucu yakalandı.

Olay, Tavas ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 22 yaşında ve hakkında 7 suç kaydı bulunan M.Ç telefonla 60 yaşındaki H.Ç’yi arayarak ilk başta kendisini jandarma olarak tanıttı. Ardından H.Ç’ye isminin cinayet soruşturmasına karıştığını, evde bulunan altın ve paralarını eve gelerek alacağını söyledi. Ardından H.Ç’yi ikna ederek evine gelen M.Ç yaşlı kadının görevi hakkına sorular sormasının ardından şüphelenerek altınları ve paraları alamadan evden kaçtı. H.Ç’nin ihbarı üzerine konuyla ilgili Jandarmanın Dedektifleri olan JASAT ve Tava İlçe Jandarma Komutanlığı ile birlikte yapılan operasyon sonucu şüpheli M.Ç saklandığı metruk binada yakalanarak gözaltına alındı. Sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

