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Yaşlı kadının cenazesi, Korona virüsü tedbiri kapsamında namaz vaktinden önce kılındı

KIRKLARELİ HABERLERİ  | 17.03.2020 14:11 | Son Güncelleme

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde hayatını kaybeden 87 yaşındaki Gönül Göğüslü’nün cenaze namazı öğle namazı saatinden bir saat önce kılındı.

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde hayatını kaybeden 87 yaşındaki Gönül Göğüslü’nün cenaze namazı öğle namazı saatinden bir saat önce kılındı. Göğüslü’nün cenaze namazının Korona virüsü tedbirleri kapsamında erken kılındığı belirtilirken, yaşlı kadının cenazesine katılan yakınlarından bazılarının maske taktığı görüldü.
Manifaturacı Nejdet Göğüslü’nün eşi, inşaat mühendisi Erdoğan ile diş hekimi Erkan Göğüslü’nün annesi Gönül Göğüslü 87 yaşında hayatını kaybetti. İnönü Mahallesi sakinlerinden olan Göğüslü’nün cenazesi yeni tip Korona virüsü salgını nedeniyle öğle namazından önce kılınan cenaze namazıyla kaldırıldı. Göğüslü’nün önlem amaçlı olarak öğle namazından bir saat önce kılınan cenazesine yakınları katıldı. Göğüslü, Eski Mezarlıkta gözyaşları içinde toprağa verildi.

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Kırklareli Namaz Vakitleri 17 Mart Salı

İmsak
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Sabah
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Öğle
13:24
İkindi
16:46
Akşam
19:27
Yatsı
20:47

Kırklareli Nöbetçi Eczaneler17 Mart Salı

Esra Eczanesi
Merkez
Serdar Eczanesi
Luleburgaz
Can Eczanesi
Buyukkaristiran
Mine Eczanesi
Babaeski
Nergiz Eczanesi
Alpullu
B. Mandıra Eczanesi
Buyukmandira
Demirköy Eczanesi
Demirkoy
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