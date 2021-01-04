Yaşlıları sosyal yaşama katacak çalışma

Pandemi dönemiyle birlikte sosyal yaşamdan uzaklaşan ve evlere çekilen 65 yaş üstü bireyler, İzmir Ekonomili akademisyenlerin hazırladığı Avrupa Birliği (AB) projesiyle yaşama yeniden tutunacak.

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Sürekli Eğitim Merkezi (EKOSEM) bünyesinde hazırlanan projeyle birlikte verilecek fiziksel aktivite, dijital öğrenme, sağlıklı beslenme ve dil eğitimiyle yaşlı bireyler, sosyal yaşamın içinde yeniden var olacak. İEÜ EKOSEM Müdürü Prof. Dr. Nesrin Oruç Ertürk’ün yürütücülüğünde gerçekleşecek “Bilge Yaşam: Yaşlılık Karşıtlığı Hakkında Farkındalık” başlıklı AB projesiyle, ileri yaşlı bireyler yaşam kalitelerini yükseltecek. Prof. Dr. Ertürk, ileri yaşlı bireyleri sosyal yaşama katmak için neler yapabileceklerini düşündüklerini ve Yunanistan, İtalya, Almanya, Macaristan ve Polonya’nın yer aldığı toplam 194 bin euro (1 milyon 750 bin lira) destekli AB projesi oluşturduklarını söyledi.

Gönüllü katılımcılara eğitimler

Prof. Dr. Ertürk, çalışma grubunda İEÜ Meslek Yüksekokulu Müdürü Burçin Önder, İEÜ İletişim Fakültesi Öğretim Görevlisi Dr. Burak Amirak, İEÜ Ekonomi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Sevay İpek Aydın ve Araştırmacı Dr. Ayşe Karaçizmeli’nin yer alacağını belirti. Prof. Dr. Ertürk, “Özellikle pandemi dönemiyle birlikte, 65 yaş üstü bireylere karşı olumsuz bir tavır gelişti. Onları sosyal yaşamdan çekmek zorunda kaldık. Biz de onları yeniden sosyal yaşama katmak için neler yapabiliriz diye düşündük. Geliştirdiğimiz projeyle birlikte, gönüllü katılımcılara eğitimler vereceğiz. Bu projede Narlıdere Huzurevi’nde çalışacağız. Katılımcılara eğitim öncesi ve sonrasında yaşamdan zevk alma testleri yapılacak. Projemiz 2023 yılının Ağustos ayında son bulacak” dedi. Projede partner ülkelerin üniversitelerinin sürekli eğitim birimleri olduğunu belirten Prof. Dr. Ertürk, bu merkezlerin yaşlı bireylere yönelik eğitimler için ortak bir strateji de geliştireceğini söyledi.