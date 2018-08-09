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Yasmani Copello Escobar Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı!

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 09.08.2018 21:59 | Son Güncelleme

Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda milli sporcu Yasmani Copello Escobar, 400 metre engellide gümüş madalya kazandı.

Yasmani Copello Escobar Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı!

Avrupa Atletizm Şampiyonası'nın 400 metre engelli finalinde 47.81 derece yapan milli atlet Yasmani Copello Escobar, Türkiye rekorunu kırarak gümüş madalya kazandı.

Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen şampiyonanın yarı final üçüncü serisinde yarışan 31 yaşındaki sporcu, 48.88'lik derecesiyle serisinde birinci olarak finale yükselmişti. Bugünkü 400 metre engelli finalinde 47.81'lik derece yapan milli atlet, Türkiye rekorunu da kırarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

2016 yılında Hollanda'da düzenlenen Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda erkekler 400 metre engellide altın madalya kazanan Yasmani Copello Escobar, bu sefer gümüş madalya kazandı.

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Anahtar Kelimeler:
Yasmani Copello Escobar Avrupa Atletizm Şampiyonası

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