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  4. Yasmin Erbil ve Yiğit Poyraz Bali'ye gitti! Sevgilisine verdiği pozları paylaştı

Yasmin Erbil ve Yiğit Poyraz Bali'ye gitti! Sevgilisine verdiği pozları paylaştı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
24.07.2024 14:06
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Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil ve uzun süredir beraber olduğu sevgilisi Yiğit Poyraz ile Bali'ye gitti. Tatilde sevgilisini bol bol poz veren Erbil o anları paylaşmayı da ihmal etmedi.

Mehmet Ali Erbil ve Nergis Kumbasar'ın kızı Yasmin Erbil, Survivor ile tanınan Yiğit Poyraz ile bir süredir beraber.

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Erbil son olarak sevgilisi Yiğit Poyaz ile birlikte Bali'ye tatile gitti. Yasmin Erbil, sevgilisiyle birlikte çıktıkları tatilden her anını sosyal medya hesabından paylaşıyor.

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Sevgilsi Yiğit Poyraz ile sörf yaptığı anları takipçileriyle paylaşan Erbil, yaptığı o paylaşıma; "Dalgalarla kavga etmeden önce" notunu düştü.

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Yasmin Erbil ardından ise gün batımında sevgilisine pozlar verdi. Renkli mayosuyla verdiği pozları paylaşan ünlü isme beğeni yağdı.

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Yasmin Erbil daha önce sevgilisi hakkında konuşurken "Çok fazla kıskancım, onun da etrafa karşı dikkat etmesini beklerim. Babamın tam zıttı, sosyal kelebek... O da çok kıskanç, kıyafetime bile karıştığı oluyor" demişti.

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Yasmin Erbil
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