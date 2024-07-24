Yasmin Erbil ve Yiğit Poyraz Bali'ye gitti! Sevgilisine verdiği pozları paylaştı

Mehmet Ali Erbil ve Nergis Kumbasar'ın kızı Yasmin Erbil, Survivor ile tanınan Yiğit Poyraz ile bir süredir beraber.

Erbil son olarak sevgilisi Yiğit Poyaz ile birlikte Bali'ye tatile gitti. Yasmin Erbil, sevgilisiyle birlikte çıktıkları tatilden her anını sosyal medya hesabından paylaşıyor.

Sevgilsi Yiğit Poyraz ile sörf yaptığı anları takipçileriyle paylaşan Erbil, yaptığı o paylaşıma; "Dalgalarla kavga etmeden önce" notunu düştü.

Yasmin Erbil ardından ise gün batımında sevgilisine pozlar verdi. Renkli mayosuyla verdiği pozları paylaşan ünlü isme beğeni yağdı.



Yasmin Erbil daha önce sevgilisi hakkında konuşurken "Çok fazla kıskancım, onun da etrafa karşı dikkat etmesini beklerim. Babamın tam zıttı, sosyal kelebek... O da çok kıskanç, kıyafetime bile karıştığı oluyor" demişti.