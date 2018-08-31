SPOR

Yassine Benzia Fenerbahçe için İstanbul'a geldi!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 31.08.2018 20:13 | Son Güncelleme

Josef de Souza ve Giuliano'nun takımdan ayrılmasının ardından orta saha bölgesine Jailson'u transfer eden Fenerbahçe, Yassine Benzia ile de anlaşmaya vardı. Yassine Benzia, Fenerbahçe için İstanbul'a geldi.

Yassine Benzia Fenerbahçe için İstanbul'a geldi!

Josef de Souza ve Giuliano'nun takımdan ayrılmasının ardından orta saha bölgesine Jailson'u transfer eden Fenerbahçe, Yassine Benzia ile de anlaşmaya vardı.

Sarı-lacivertli yeni takımın anlaşmaya vardığı Benzia bugün saat 20:00'de İstanbul'a iniş yaptı.

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Moussa Sow da tranferi Instagram hesabından şu şekilde duyurdu; "Evet Yassine Benzia 2018-2019 sezonunda Fenerbahçe forması giyecek. Geliyor, geliyor!"

Lyon'dan 2015'ten yılında Lille'e transfer olan ve kulübüyle 2021'e dek sözleşmesi bulunan Yassine Benzia, bu sezon 2 maçta 162 dakika sahada kaldı ve 1 asist yaptı.

Dl8Ym2qXgAA6Jvy

PARTNERKardashianların en küçüğü olay yarattı! Evrim tadındaki değişimi görenler şok oluyorKardashianların en küçüğü olay yarattı! Evrim tadındaki değişimi görenler şok oluyor
Fenerbahçe transfer haberi | Tolga Ciğerci resmen Fenerbahçe'de! Formayı giydiFenerbahçe transfer haberi | Tolga Ciğerci resmen Fenerbahçe'de! Formayı giydi
Yassine Benzia kimdir, nereli, hangi mevkide oynuyor ve istatistikleri nasıl? Yassine Benzia kimdir, nereli, hangi mevkide oynuyor ve istatistikleri nasıl?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Yassine Benzia

En Çok Okunan Haberler

'Seks kabinleri' uygulamasının 5. yıl dönümü: Sonuçlar başarılı

'Seks kabinleri' uygulamasının 5. yıl dönümü: Sonuçlar başarılı

Çavuşoğlu'ndan krizi bitiren açıklama! Yeni sayfa açılıyor

Çavuşoğlu'ndan krizi bitiren açıklama! Yeni sayfa açılıyor

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Akhisar'ın rakipleri belli oldu

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Akhisar'ın rakipleri belli oldu

Galatasaray'dan Cornelius, Vagner Love ve Ömer Bayram bombası

Galatasaray'dan Cornelius, Vagner Love ve Ömer Bayram bombası

Tolga Ciğerci, Galatasaray'dan ayrılıp Fenerbahçe'ye transfer oldu

Tolga Ciğerci, Galatasaray'dan ayrılıp Fenerbahçe'ye transfer oldu

Beşiktaş Adem Ljajic transferini açıkladı!

Beşiktaş Adem Ljajic transferini açıkladı!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Fenerbahçe Jailson için Gremio'ya 4 milyon euro bonservis ödeneceğini KAP'a bildirdi

Fenerbahçe Jailson için Gremio'ya 4 milyon euro bonservis ödeneceğini KAP'a bildirdi

Yassine Benzia Fenerbahçe için İstanbul'a geldi!

Yassine Benzia Fenerbahçe için İstanbul'a geldi!

Fenerbahçe transfer haberi | Tolga Ciğerci resmen Fenerbahçe'de! Formayı giydi

Fenerbahçe transfer haberi | Tolga Ciğerci resmen Fenerbahçe'de! Formayı giydi

Yassine Benzia kimdir, nereli, hangi mevkide oynuyor ve istatistikleri nasıl?

Yassine Benzia kimdir, nereli, hangi mevkide oynuyor ve istatistikleri nasıl?

Fenerbahçe'nin rakipleri Anderlecht, Dinamo Zagreb ve Spartak Trnava'yı tanıyalım

Fenerbahçe'nin rakipleri Anderlecht, Dinamo Zagreb ve Spartak Trnava'yı tanıyalım

Fenerbahçe'den 1. Lig'e gitti

Fenerbahçe'den 1. Lig'e gitti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.