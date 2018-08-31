Yassine Benzia Fenerbahçe için İstanbul'a geldi!

Josef de Souza ve Giuliano'nun takımdan ayrılmasının ardından orta saha bölgesine Jailson'u transfer eden Fenerbahçe, Yassine Benzia ile de anlaşmaya vardı.
Sarı-lacivertli yeni takımın anlaşmaya vardığı Benzia bugün saat 20:00'de İstanbul'a iniş yaptı.
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Moussa Sow da tranferi Instagram hesabından şu şekilde duyurdu; "Evet Yassine Benzia 2018-2019 sezonunda Fenerbahçe forması giyecek. Geliyor, geliyor!"
Lyon'dan 2015'ten yılında Lille'e transfer olan ve kulübüyle 2021'e dek sözleşmesi bulunan Yassine Benzia, bu sezon 2 maçta 162 dakika sahada kaldı ve 1 asist yaptı.
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