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Yassine Benzia kimdir, nereli, hangi mevkide oynuyor ve istatistikleri nasıl?

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 31.08.2018 17:44 | Son Güncelleme

Fenerbahçe’nin yeni transferi orta saha oyuncusu Yassine Benzia taraftarları heyecanlandırdı. Cezayirli yeni transferin nasıl bir oyuncu olduğu merak ediliyor. İşte Yassine Benzia kimdir, kariyerinde hangi takımlarda oynadı ve istatistikleri nasıl?

Yassine Benzia kimdir, nereli, hangi mevkide oynuyor ve istatistikleri nasıl?

Transferin son gününde Fenerbahçe yeni 10 numarasına kavuştu. Fenerbahçe Yassine Benzia’yı Lille’den satın alma opsiyonu ile kiraladı. Peki Yassine Benzia kimdir, nasıl bir oyuncudur, mevkisi nedir, kaç yaşında ve istatistikleri nasıl?

YASSINE BENZIA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

1994 doğumlu yani 23 yaşında olan Yassine Benzia Cezayirli. 1.80 boyundaki Yassine Benzia için yeni Karim Benzema yorumu yapılıyor.

YASSINE BENZIA NASIL BİR OYUNCUDUR, DAHA ÖNCE HANGİ KLÜPLERDE OYNADI?

Yassine Benzia profesyonel kariyerine 200 yılında Saint-Aubin takımında başladı. 2005 – 2006’da Oissel’de forma giydi ama 2006’da Caudebecais’e geçti. Burada 3 yıl top koşturduktan sonra 200’da Quevilly’ye geçti. Buradan da 2010 yılında Lyon’a geçti.

2011’de senyor kariyerine başlayan Yassine Benzia Lyon’nin ikinci takımında 38 maçta 19 gol kaydetti. 2012-2015 yıllarında A takımında oynadığı 38 maçta 4 gol atabildi.

2015’te Lille transfer oldu ve burada şimdiye kadar 81 maçta 9 gole imza attı.

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