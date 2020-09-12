Yatağan’da Covid-19 denetimleri sürüyor

İçişleri Bakanlığı tarafından Covid-19 salgını ile ilgili alınan yeni kararlar doğrultusunda il ve ilçelerde denetimler sürüyor. Muğla’nın Yatağan ilçesinde Kaymakamı Onur Kökçü ve diğer yetkililer ilçe merkezinde kurulan meyve ve sebze pazarında denetim gerçekleştirdi.

Covid-19 tedbirleri kapsamında pazaryerinde alınan tedbirlere vatandaşların ve satıcıların uyup uymadığı konusunda yapılan denetimlerde gerek pazarcı esnafın, gerekse pazara alış veriş yapmak üzere gelen vatandaşların tamamının maske taktıkları, ayrıca sosyal mesafe kurallarına uyduklarını gören Kaymakam Kökçü kurallara uydukları için vatandaşlara teşekkür etti.

Kaymakam Kökçü denetimler kapsamında bankalar ve marketlerde yapılan denetimlere katıldı. Denetimlere Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Kaya, İlçe Emniyet Müdürü Tümer Yılmaz ve İlçe Jandarma Komutanı Resul Murat Kılıçarslan da eşlik etti. Kaymakam Kökçü, denetimlerin aralıksız olarak devam edeceğini söylerken tedbirlere uymayan vatandaşların da gerekli cezai müeyyideler uygulanacağı açıkladı.

