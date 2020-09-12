YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Yatağan’da Covid-19 denetimleri sürüyor

Yatağan’da Covid-19 denetimleri sürüyor

MUĞLA HABERLERİ  | 12.09.2020 12:15 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı tarafından Covid-19 salgını ile ilgili alınan yeni kararlar doğrultusunda il ve ilçelerde denetimler sürüyor.

Yatağan’da Covid-19 denetimleri sürüyor

İçişleri Bakanlığı tarafından Covid-19 salgını ile ilgili alınan yeni kararlar doğrultusunda il ve ilçelerde denetimler sürüyor. Muğla’nın Yatağan ilçesinde Kaymakamı Onur Kökçü ve diğer yetkililer ilçe merkezinde kurulan meyve ve sebze pazarında denetim gerçekleştirdi.
Covid-19 tedbirleri kapsamında pazaryerinde alınan tedbirlere vatandaşların ve satıcıların uyup uymadığı konusunda yapılan denetimlerde gerek pazarcı esnafın, gerekse pazara alış veriş yapmak üzere gelen vatandaşların tamamının maske taktıkları, ayrıca sosyal mesafe kurallarına uyduklarını gören Kaymakam Kökçü kurallara uydukları için vatandaşlara teşekkür etti.
Kaymakam Kökçü denetimler kapsamında bankalar ve marketlerde yapılan denetimlere katıldı. Denetimlere Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Kaya, İlçe Emniyet Müdürü Tümer Yılmaz ve İlçe Jandarma Komutanı Resul Murat Kılıçarslan da eşlik etti. Kaymakam Kökçü, denetimlerin aralıksız olarak devam edeceğini söylerken tedbirlere uymayan vatandaşların da gerekli cezai müeyyideler uygulanacağı açıkladı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNEREğlenceli başladı, tatsız bittiEğlenceli başladı, tatsız bitti
İşçi servisi takla attı: 11 yaralıİşçi servisi takla attı: 11 yaralı
En Çok Okunan Yerel Haberler
Gaziantep’te tepki çeken sulama
Gaziantep’te tepki çeken sulama
Samsunspor, Altay maçının hazırlıklarını tamamladı
Samsunspor, Altay maçının hazırlıklarını tamamladı
İŞKUR tarafından okullara 734 personel alınacak
İŞKUR tarafından okullara 734 personel alınacak
Malatya İl Milli Eğitim Müdürü değişti
Malatya İl Milli Eğitim Müdürü değişti
Yolda yürürken aniden yere düşen genç panik oluşturdu
Yolda yürürken aniden yere düşen genç panik oluşturdu
GRAFİKLİ - Beşiktaş-Trabzonspor rekabetinde 131. randevu
GRAFİKLİ - Beşiktaş-Trabzonspor rekabetinde 131. randevu

Muğla Namaz Vakitleri 12 Eylül Cumartesi

İmsak
05:18
Sabah
06:39
Öğle
13:08
İkindi
16:40
Akşam
19:27
Yatsı
20:43

Muğla Nöbetçi Eczaneler12 Eylül Cumartesi

Deniz Eczanesi
Merkez
İdil Eczanesi
Merkez
Artemis Eczanesi
Bodrum
Turunç Eczanesi
Bodrum
Burçin Eczanesi
Bodrum
Mumcular Eczanesi
Bodrum
Öner Eczanesi
Bodrum
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Baba ve oğula evlerinin önünde pusu
Baba ve oğula evlerinin önünde pusu
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Bodrum ve Milas’ta deniz kıyılarını, kültür balıkçıları temizleyecek
Bodrum ve Milas’ta deniz kıyılarını, kültür balıkçıları temizleyecek
Lezbiyen çift Fethiye'de evlendi
Lezbiyen çift Fethiye'de evlendi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.