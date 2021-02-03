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Yayalara yol vermeyen 19 sürücüye ceza yazıldı

03.02.2021 10:00 | Son Güncelleme:
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Yayalara yol vermeyen 19 sürücüye ceza yazıldı

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 19 araç sürücüsüne yayalara yol vermemekten dolayı ceza yazıldı.Edinilen bilgilere göre, Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yaya geçitlerinde yapılan kontrollerde 19 sürücüye yayalara yol vermemek suçundan cezai işlem uygulanırken 21 sürücüye seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, 25 sürücüye emniyet kemerini takmamaktan, 2 sürücüye ise sadece sis farlarıyla seyretmekten dolayı cezai işlem uygulandığı öğrenildi.

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 19 araç sürücüsüne yayalara yol vermemekten dolayı ceza yazıldı.
Edinilen bilgilere göre, Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yaya geçitlerinde yapılan kontrollerde 19 sürücüye yayalara yol vermemek suçundan cezai işlem uygulanırken 21 sürücüye seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, 25 sürücüye emniyet kemerini takmamaktan, 2 sürücüye ise sadece sis farlarıyla seyretmekten dolayı cezai işlem uygulandığı öğrenildi.

Yayalara yol vermeyen 19 sürücüye ceza yazıldı

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