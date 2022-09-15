Yaz sezonu biten Sakarya'da 473 kişi boğulmaktan kurtarıldı

Sakarya'da yaz sezonu boyunca Karadeniz'e kıyısı bulunan ilçelerde görev yapan cankurtaran ekipleri, 473 kişiyi boğulmaktan kurtardı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İtfaiye Daire Başkanlığınca eğitimleri verilen 61 cankurtaran, Kocaali, Karasu ve Kaynarca ilçelerinde 54 kilometrelik sahil şeridinde 15 Haziran'da başladıkları "hayat nöbetlerini" tamamladı.

Sezon boyunca insan hayatını öncelik alarak yoğun mesai harcayan ekipler, 45 farklı kulede haftanın 7 günü denizi anlık olarak dürbünlerle izledi.

Sahillerde 4 jetski, zodyak bot ve 2 araçla hazır bekleyen ekipler, tehlike anlarında denize açılarak akıntıya kapılan, boğulma tehlikesi geçiren veya dalgalar arasında kalan tatilcilere müdahale etti.

Tatil dönemlerinde nüfusun 2 milyon kişiye yaklaştığı 3 ilçede özveriyle çalışma yürüten cankurtaranlar, ihbarlar ve gözlemler neticesinde fark edilen 473 kişiyi boğulmaktan kurtardı. Kentte sezon boyunca 3 kişi ise boğularak yaşamını yitirdi.

