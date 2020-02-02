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Yazar yağmuru devam ediyor

ANKARA HABERLERİ  | 02.02.2020 11:16 | Son Güncelleme

Kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında konser, seminer ve konferanslara aralıksız devam eden Mamak Belediyesi, Musiki Muallim Mektebi’nde bu kez "Türkiye’nin Kaderi" kitabının yazarı Dr.

Kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında konser, seminer ve konferanslara aralıksız devam eden Mamak Belediyesi, Musiki Muallim Mektebi’nde bu kez "Türkiye’nin Kaderi" kitabının yazarı Dr. Celal Fedai’yi ağırladı.
"Türkiye’nin Kaderi" kitabını Türkiye’nin içinde bulunduğu aktüel meselelere yorum getirmek amacıyla yazdığını anlatan Fedai, bugüne kadar kaleme aldığı eserlerin teorik incelemeler olduğunu, bu çalışmanın aktüel konuları ele alması bakımından diğerlerinden ayrıldığını ifade etti. Kitabında bugünün siyasi ve toplumsal problemlerine kültür ve düşünce tarihinin içerisinden izahatlar getirmeye gayret ettiğini aktaran Fedai, “Biz tarihi kaderimizi Selçuklular ve Osmanlılarla birlikte ele alırız. Türkiye’de farklı düşünen herkes bir noktada Türkiye’nin tarihi bir mecburiyeti olduğunu kabul etmelidir. Aslında Türkiye’nin kaderi dediğimiz onun tarihinden ileri gelen kaderidir” diye konuştu.

Kültür ve sanatın kalbi Mamak’ta atıyor
Kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında Musiki Muallim Mektebi’nin her hafta sonu farklı etkinliklere ev sahipliği yaptığının altını çizen Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Dr. Fedai’yi Mamak’ta ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunun altını çizdi. Başkan Köse, “Mamak Belediyesi olarak hemşehrilerimizi bilinçlendirmek amacıyla konferanslar düzenliyoruz. Musiki Muallim Mektebimizi daha işlevsel hale getirerek, aslına uygun faaliyetler gerçekleştirerek, sanatın ve kültürün kalbinin attığı merkez haline getirdik. Her hafta sonu farklı etkinliklerle tüm Ankaralı hemşehrilerimize hizmet veriyoruz. Tüm hemşehrilerimizi etkinliklerimize davet ediyorum” dedi.

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Cankaya
Fügen Eczanesi
Cankaya
Toprak Eczanesi
Yenimahalle
Şahin Eczanesi
Yenimahalle
Mamak Tuna Eczanesi
Mamak
Kutlu Ozan Eczanesi
Mamak
Lal Eczanesi
Cankaya
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