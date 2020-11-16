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Yazarlık kursları için yazılı mülakat yapıldı

KOCAELİ HABERLERİ  | 16.11.2020 17:42 | Son Güncelleme

‘Kocaeli Yazarlık Okulu ve Çocuk Edebiyatı Yazarlığı’ kurslarına katılmak isteyenler için yazılı mülakat yapıldı.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Türk Dil ve Edebiyatı Derneği Kocaeli Şubesi iş birliğiyle düzenlenen ‘Yazarlık Okulu ve Çocuk Edebiyatı Yazarlığı’ kurs kayıtları için başvurular 12 Kasım tarihinde tamamlandı.

‘Kocaeli Yazarlık Okulu ve Çocuk Edebiyatı Yazarlığı’ kurslarına katılmak isteyenler için yazılı mülakat yapıldı.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Türk Dil ve Edebiyatı Derneği Kocaeli Şubesi iş birliğiyle düzenlenen ‘Yazarlık Okulu ve Çocuk Edebiyatı Yazarlığı’ kurs kayıtları için başvurular 12 Kasım tarihinde tamamlandı. Bu yıl 7. düzenlenen kurslar için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Halk Kütüphanesi’nde kurslara kayıt yaptırmak isteyenler için yazılı mülakat yapıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığına bağlı Halk Kütüphanesi’nde, kurslara kayıt yaptırmak isteyen yazar adayları için yapılan yazılı mülakatta pandemi kuralları göz ardı edilmedi. Salgın nedeniyle mülakatlar bu yıl 40’ar kişilik 3 grupta yapıldı.
Bu yıl pandemi nedeniyle dersler, haftada bir gün, ikişer saat şeklinde verilecek. 120 kişinin başvuru yaptığı kurslar için 3 ayrı sınıf oluşturulacak. Her sınıf için 12 asil, 6 yedek olmak üzere 36 yazar adayı seçilecek. Yazar adaylarının seçilmesinin ardından 5 aylık yazarlık okulu başlangıç eğitimleri başlayacak. ‘Kocaeli Yazarlık Okulu ve Çocuk Edebiyatı Yazarlığı’ kursları yazar adaylarına yazarlık, öykü, deneme, senaryo, yazıda planlama, hikâye türleri ve kurgulama teknikleri, yazım teknikleri, editörlük, roman türü ve teknikleri konularda eğitim imkanı sunuyor.
Çocuk edebiyatı konusunda yetişkinlere yönelik ücretsiz kursta eğitim alacak kursiyerler, çocuk edebiyatının tür ve özellikleri, çocuk kitaplarında içerik, macera kitabı oluşturmak, fantastik çocuk edebiyatı, çocuk hikaye ve romanları, okul öncesi anlatıları konularında kurs görecekler.

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