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Yedigöller 100. Yıl Kültür Parkı hizmete sunuldu

30.10.2023 07:31 | Son Güncelleme:
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Kütahya Belediyesi tarafından yaptırılan Yedigöller 100. Yıl Kültür Parkı, hizmete sunuldu.

Yedigöller 100. Yıl Kültür Parkı hizmete sunuldu

Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık’ın vizyon projelerinden birisi olan, şehrimizin ihtiyaç duyduğu sosyal ve kültürel alan olması amacıyla inşa edilen Yedigöller 100. Yıl Kültür Parkı; Kütahya Valisi Musa Işın, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Sadir Durmaz, il protokolü ve binlerce vatandaşın katılımıyla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda Cumhuriyetin 100. Yıl coşkusuyla hizmete açıldı.

Yedigöller 100. Yıl Kültür Parkı ile ilgili bilgi veren Başkan Işık, “Yedigöller 100. Yıl Kültür Parkımızın bazı özelliklerini sizinle paylaşmak istiyorum. Burası ilk etap olarak tanımladığımız 255 bin metrekarelik bir alan. Rabbim nasip ederse 2024 yılında Yedigöller’in sağ tarafındaki 100 bin metrekareyi ilave edeceğiz buraya. Oraya ulusal ve uluslararası kongre ve fuar etkinliklerimizi yapabileceğimiz bir fuar merkezi düşünüyoruz. Gelecek yıllarda da sol taraftaki 150 bin metrekarelik alanı buraya katarak en az 500 bin metrekare büyüklükten oluşan Türkiye’nin en büyük kültür merkezlerinden birisini bu şehre kazandırmayı hedefliyoruz. İlk etapta sportif olta balıkçılığı, kuş köyü, çocuk köyü, trafik eğitim pisti, yürüme parkurları, kaykay ve bisiklet alanları, spor kafe, kır lokantası, yöresel ürün satış merkezleri, cirit alanı, atlı spor tesisi, depo, büfeler, idari bina, mescit, namazgâh ve diğer sosyal donatılar bulunmaktadır. Özetle, şehrimizde ihtiyaç duyulup da vatandaşlarımızın başka şehirlerde görüp keşke bizim şehrimizde de olsa diye hayıflandığı ne etkinlik alanı varsa onları burada toplayıp bir kültür merkezi oluşturmaya çalıştık. Bir kez daha şehrimize ve şehrimizin güzel insanları siz değerli hemşehrilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Projenin şehrimize kazandırılması için büyük emek harcayan proje sorumlularımıza, yüklenici firma çalışanlarımıza, mesai arkadaşlarım belediyemiz çalışanlarına huzurlarınızda bir teşekkürü ayrı ayrı bir borç biliyorum. Birlikte başardık, birlikte başarmaya devam edeceğiz diyerek hepinize katılımlarınızdan bir kez daha teşekkür ediyor, saygılarımı ve sevgilerimi sunuyorum, Allah’a emanet olunuz. Ne mutlu Türküm diyene diyerek bu anlamlı günde bir kez daha Rabbim’e bizleri buluşturduğu için şükrediyorum” dedi.

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