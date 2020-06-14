YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sivas
  4. Yedikleri bitkiden zehirlenen şahısların tedavileri devam ediyor

Yedikleri bitkiden zehirlenen şahısların tedavileri devam ediyor

SİVAS HABERLERİ  | 14.06.2020 20:44 | Son Güncelleme

Sivas Valisi Salih Ayhan, yedikleri yabani bitkiden zehirlenerek tedavi altına alınan 10 şahsı hastanede ziyaret etti.Geçtiğimiz gün merkeze bağlı Beypınar köyünde yedikleri yemek sonrası rahatsızlanan 10 kişi gıda zehirlenmesi şüphesi ile hastaneye kaldırılmıştı.

Sivas Valisi Salih Ayhan, yedikleri yabani bitkiden zehirlenerek tedavi altına alınan 10 şahsı hastanede ziyaret etti.
Geçtiğimiz gün merkeze bağlı Beypınar köyünde yedikleri yemek sonrası rahatsızlanan 10 kişi gıda zehirlenmesi şüphesi ile hastaneye kaldırılmıştı. Şahısların tedavileri Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde devam ediyor. Sivas Valisi Salih Ayhan’da tedavileri devam eden aynı aileden 9 kişiyi ve 1 inşaat ustasını hastanede ziyaret etti. Vali Ayhan, hastalara geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER'Öptüm ama prens olmadı''Öptüm ama prens olmadı'
Park halindeki araç alev alev yandıPark halindeki araç alev alev yandı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Edremit’te kaza: 1 yaralı

Edremit’te kaza: 1 yaralı

Bingöl'de 5,7 büyüklüğündeki deprem

Bingöl'de 5,7 büyüklüğündeki deprem

Mustafakemalpaşa’da çiftçiye destek hız kazandı

Mustafakemalpaşa’da çiftçiye destek hız kazandı

Şanlıurfa’da anız yangını

Şanlıurfa’da anız yangını

Cezaevi firarisi polisten kaçamadı

Cezaevi firarisi polisten kaçamadı

Yaşlı kadının evi alevlere teslim oldu

Yaşlı kadının evi alevlere teslim oldu

Sivas Namaz Vakitleri 14 Haziran Pazar

İmsak
03:02
Sabah
04:56
Öğle
12:37
İkindi
16:34
Akşam
20:08
Yatsı
21:54

Sivas Nöbetçi Eczaneler14 Haziran Pazar

Çarşı Eczanesi
Merkez
Evren Eczanesi
Merkez
Zehra Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Sarkisla
Gül Eczanesi
Yildizeli
Şifa Eczanesi
Zara
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Sivasspor'dan Malatyaspor'a "geçmiş olsun" mesajı

Sivasspor'dan Malatyaspor'a "geçmiş olsun" mesajı

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Kaymakam ev ev dolaşarak çocuklara bayram harçlığı dağıttı

Kaymakam ev ev dolaşarak çocuklara bayram harçlığı dağıttı

Şarkışla'da Eski Belediye Başkanlarına Yemek Verildi

Şarkışla'da Eski Belediye Başkanlarına Yemek Verildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.