Yeditepe Üniversitesi'nden lise öğrencileri için kış okulu

İSTANBUL (AA) - Yeditepe Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (SEM) tarafından düzenlenen Lise Kış Okulu, bu yıl 1-5 Şubat'ta, salgın koşulları nedeniyle çevrim içi olarak gerçekleştirilecek.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Yeditepe Üniversitesi SEM, düzenlediği 4 farklı eğitimle bu sömestirde lise öğrencilerinin kendilerini geliştirmelerine olanak sağlarken, meslek seçimi ile ilgili akıllarına takılan soruları yanıtlayacak.

Eğitimler; "Programlamaya Giriş", "Güzel Sanatlar Fakültesinde Sanat ve Tasarım Deneyimi", "Mühendislik" ve "Sosyal Bilimler" alanlarında verilecek. İsteyen öğrenci, "Programlamaya Giriş" dersiyle birlikte diğer 3 dersten birini alabilecek.

Lise Kış Okulu'nda bu yıl verilecek eğitimlerin yanı sıra lise öğrencilerine üniversite motivasyonlarını güçlendirecek ve tercih edecekleri bölümlere dair yeteneklerini görmelerini sağlayacak bir program sunulacak. Lise öğrencilerinin hayatlarını belirleyecek üniversite tercihlerini pratik deneyimler ve üniversite hocaları ile deneyimlemeleri sağlanacak.

