YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Yemekhanenin geliri öğrencilere burs oldu

Yemekhanenin geliri öğrencilere burs oldu

SAMSUN HABERLERİ  | 02.03.2020 11:29 | Son Güncelleme

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde belediyenin yemekhanesinden elde edilen gelirin bir kısmıyla üniversite öğrencilerine burs veriliyor - Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar: -"Yemekhanede bütün masraflar çıktıktan sonra kalanıyla ihtiyaç sahibi öğrencilerimize burs imkanı sağlıyoruz"

FATİH MEHMET KÜRKÇÜ - Samsun'da Tekkeköy Belediyesi yemekhanesinden elde edilen gelirin bir kısmıyla üniversite öğrencilerine burs veriliyor.

Tekkeköy ilçesinde belediye hizmet binasındaki ve personel dışında birçok kamu personelinin de tercih ettiği yemekhanede uygulanan proje ile eğitime katkı sağlanıyor.

Yaklaşık iki yıldır devam eden proje kapsamında yılın 9 ayı 30 öğrenciye burs imkanı sunulurken iş insanlarının da katkılarıyla toplam 400 öğrenciye burs veriliyor.

Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yemekhanede hem kendi çalışanları hem de kamu personeli için nezih bir ortamda, uygun fiyata sıcak yemek imkanı sunduklarını söyledi.

Yemekhanede günlük yaklaşık 200 yaşlı ve düşkünün iki öğün sıcak yemek alma imkanı bulduğunu da belirten Togar, "Yemekhanede bütün masraflar çıktıktan sonra kalanıyla ihtiyaç sahibi öğrencilerimize burs imkanı sağlıyoruz. Bu bizim mutfağımızı işleten arkadaşlarımızın ortaya koyduğu bir proje." dedi.

- Hedef, bin öğrenciye burs sağlamak

Togar, maddi sorunlar nedeniyle eğitim hayatlarında sorunlar yaşayan öğrencilere destek olmayı hedeflediklerini ifade etti.

İş insanları ve hayırseverlerden destek isteyen Togar, şöyle devam etti:

"Bu projenin duyulmasını arzu ediyorum. Bütün iş adamlarımızı, hayırseverlerimizi özellikle eğitimleriyle alakalı zorlanan çocuklarımızın yaşamlarına dokunmak, onların hayır dualarını alabilmek için gönüllü destek vermeye davet ediyorum. İki yıllık öğrencilerimize yılda bir kere olmak üzere burs veriyoruz. Dört yıllık öğrencilerimize de yılın 9 ayı banka hesaplarına iş adamlarımız vasıtasıyla bu bursu ulaştırmaya çalışıyoruz. Çocuklarımızın sıkıntılarını bir nebze olsun azaltmak için böyle bir güzel uygulamayı hayata geçirdik. Toplam 400 öğrencimize her yıl eğitim bursu sağlıyoruz."

Togar, hedeflerinin her yıl bin öğrenciye burs verebilmek olduğunu vurguladı.

- Projeye destek vermek için yemekhaneyi tercih ediyorlar

Belediyenin Beyaz Masa görevlilerinden Sinem Taş da yemekhane gelirinden üniversite öğrencilerine destek sağlanmasını çok anlamlı bulduğunu söyledi.

Belediyede evlendirme memuru olarak görev yapan Mustafa Köçebeler ise eğitime katkı amacıyla öğlen yemeği için yemekhaneyi tercih ettiklerini belirterek "Öğrencilere verilen desteği bildiğimiz için daha çok öğle yemeklerinde yemekhaneyi tercih ediyoruz. Projenin birçok kuruma örnek olacağını düşünüyorum." diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Saunada görülmemiş olay! 'Tek kelimeyle utanç vericiydi' Saunada görülmemiş olay! 'Tek kelimeyle utanç vericiydi'
Kimse kabul etmiyordu! 156 kiloluk kadına hayati müdahaleKimse kabul etmiyordu! 156 kiloluk kadına hayati müdahale
Anahtar Kelimeler:
Burs Öğrenci Samsun Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar Tekkeköy Belediyesi Üniversite yemekhane

En Çok Okunan Yerel Haberler

İzmir'de panik anları! Kötü haber geldi

İzmir'de panik anları! Kötü haber geldi

Kiviye korona virüsü darbesi

Kiviye korona virüsü darbesi

Kars tabyaları yok oluyor

Kars tabyaları yok oluyor

Karantina altına alınan şoförlerden iyi haber

Karantina altına alınan şoförlerden iyi haber

Kırşehir’de, mahallelere çevreye duyarlı konteyner dağıtımına başlandı

Kırşehir’de, mahallelere çevreye duyarlı konteyner dağıtımına başlandı

İzmirliler kara doydu

İzmirliler kara doydu

Samsun Namaz Vakitleri 2 Mart Pazartesi

İmsak
05:36
Sabah
07:00
Öğle
12:52
İkindi
15:59
Akşam
18:33
Yatsı
19:53

Samsun Nöbetçi Eczaneler 2 Mart Pazartesi

Dereköy Muşta Eczanesi
Ilkadim
Hocaoğlu Eczanesi
Ilkadim
Yaman Eczanesi
Ilkadim
Defne Eczanesi
Atakum
Dilşat Eczanesi
Atakum
Meskenler Eczanesi
Tekkekoy
Yeni Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kayıp genç her yerde aranıyor

Kayıp genç her yerde aranıyor

14 yaşındaki kızın alıkonulmasına 2 tutuklama

14 yaşındaki kızın alıkonulmasına 2 tutuklama

Şeker pancarı üretimi bilgilendirme toplantısı

Şeker pancarı üretimi bilgilendirme toplantısı

Vali Kaymak’ın öğrencilerle gülümseten kar tatili diyalogları

Vali Kaymak’ın öğrencilerle gülümseten kar tatili diyalogları

Teknisyene Terör Propagandasından 1 Yıl Hapis Cezası Verildi

Teknisyene Terör Propagandasından 1 Yıl Hapis Cezası Verildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.