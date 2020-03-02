Yemekhanenin geliri öğrencilere burs oldu

FATİH MEHMET KÜRKÇÜ - Samsun'da Tekkeköy Belediyesi yemekhanesinden elde edilen gelirin bir kısmıyla üniversite öğrencilerine burs veriliyor.

Tekkeköy ilçesinde belediye hizmet binasındaki ve personel dışında birçok kamu personelinin de tercih ettiği yemekhanede uygulanan proje ile eğitime katkı sağlanıyor.

Yaklaşık iki yıldır devam eden proje kapsamında yılın 9 ayı 30 öğrenciye burs imkanı sunulurken iş insanlarının da katkılarıyla toplam 400 öğrenciye burs veriliyor.

Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yemekhanede hem kendi çalışanları hem de kamu personeli için nezih bir ortamda, uygun fiyata sıcak yemek imkanı sunduklarını söyledi.

Yemekhanede günlük yaklaşık 200 yaşlı ve düşkünün iki öğün sıcak yemek alma imkanı bulduğunu da belirten Togar, "Yemekhanede bütün masraflar çıktıktan sonra kalanıyla ihtiyaç sahibi öğrencilerimize burs imkanı sağlıyoruz. Bu bizim mutfağımızı işleten arkadaşlarımızın ortaya koyduğu bir proje." dedi.

- Hedef, bin öğrenciye burs sağlamak