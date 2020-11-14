Yeni çocuk ve dahiliye doktorları hasta kabulüne başladı

Kula Devlet Hastanesi’ne atanan yeni çocuk doktoru ile dahiliye doktoru hasta kabulüne başladı.

Kula Devlet Hastanesi’ne geçtiğimiz ay içerisinde atamaları yapılan çocuk ve dahliliye doktorları, hasta kabulüne başladı. 9 Eylül Üniversitesi’nden mezun olduktan sonra ilk görev yeri olarak Kula Devlet Hastanesi’ne atanan Çocuk Doktoru Lale Gökpınar ile Adnan Menderes Üniversitesi’nde uzmanlık eğitimini tamamladıktan sonra ilk görev yeri olarak Kula Devlet Hastanesi’ne atanan Dahiliye Doktoru Kemal Şahin Binel göreve başladı. Yeni doktorları ziyaret eden Kula Devlet Hastanesi Başhemşiresi Zekiye Güleç, hayırlı olsun temennisinde bulunarak yeni doktorlara görevlerinde başarılar diledi.

Yeni doktorların hasta kabulüne başladığını ifade eden Güleç, Kulalı vatandaşların randevu sistemi üzerinden ya da Devlet Hastanesi’nden sıra alarak muayene olabileceklerini dile getirdi.

