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Yeni Malatya Stadyumu sezona hazır

15.08.2021 11:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni Malatyaspor’un iç saha maçlarını oynadığı 25 bin 745 seyirci kapasiteli Yeni Malatya Stadyumu, bin 250 ton kum serilerek yenilenen zeminiyle sezona hazır duruma geldi.

Yeni Malatya Stadyumu sezona hazır

Yeni Malatyspor’un iç saha maçlarını oynadığı 25 bin 745 seyirci kapasiteli Yeni Malatya Stadyumu’nda tadilat çalışmaları 2020-2021 sezonunun sona ermesiyle başlamıştı.

2017 yılında kullanılmaya başlanan stadyumun zemini tamamen kazındı ve bin 250 ton kum dökülerek yeniledi. Koltukların, sulama sisteminin, halefliksin ve yedek kulübelerinin yenilendiği stadyum değişiklerle adeta yeni bir görünüm kazandı.

Yenilenen yüzüyle sezona hazır olan Yeni Malatya Stadyumu 16 Ağustos Pazartesi günü Yeni Malatyaspor ile Trabzonspor arasında oynanacak müsabaka ile misafirlerini ağırlayacak.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Yeni Malatyaspor
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