Yeni Malatyaspor 1 - 1 Galatasaray (Süper Lig Puan Durumu)

2019-2020 Sezonu Süper Lig Cemil Usta Sezonu 5. haftasında Yeni Malatyaspor ile Galatasaray karşılaştı. Maça etkili başlayan taraf Malatyaspor olsa da golü Galatasaray buldu. 23. dakikada sol kanattan Ömer Bayram'ın ortasında ceza sahası içerisinde bomboş durumda bulunan Seri kafayı vurdu ve takımını 1-0 öne geçirdi. Galatasaray 26'da Luyindama ve 28. dakikada Babel'le gole çok yaklaştı ancak Malatya kalecisi Farnolle iki müthiş kurtarışla buna izin vermedi. 1 dakika sonra ise Seri'nin kullandığı köşe vuruşunun ardından Marcao arka direkte bomboş durumda topu kaleye gönderemedi ve devre 1-0 sona erdi. PUAN DURUMU İÇİN TIKLAYINIZ İkinci yarıya yine Malatyaspor etkili başladı. 50'de Malatya atağında arka direğe doğru gelen ortada Şener son anda araya girdi ve Donald'a gol fırsatı vermedi. 64. dakikada ise ceza sahası dışından gelen sert şutu Muslera müthiş uzanarak çıkardı. 2 dakika sonra ise Jahovic yakın köşeye sert şutu yan ağlarda kaldı. 78'de Yeni Malatyaspor savunmasını 4'e 2 yakalayan Galatasaray, Lemina ve Babel ile mutlak bir gol pozisyonunda kaleci Farnolle'ü geçemedi.

Dakikalar 89'u gösterdiğinde sahneye çıkan Guilherme attığı golle Malatyaspor'a 1-1'lik beraberliği getiren isim oldu. Bu sonuçla Galatasaray puanını 8, Yeni Malatyaspor ise 7 yaptı. Galatasaray ligin 6. haftasında derbide evinde Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Yeni Malatyaspor ise Antalyaspor ile karşılaşacak. İLK YARIDAN POZİSYONLAR

10. dakikada Rahman Buğra Çağıran'ın ara pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Donald'ın vuruşunda, meşin yuvarlak kalenin üstünden auta çıktı.

22. dakikada sağ kanattan gelişen Yeni Malatyaspor atağında, Donald pasını Jahovic'e aktardı. Jahovic'in bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, kaleci Muslera'nın elinde kaldı.

23. dakikada Galatasaray öne geçti. Sol kanattan Ömer Bayram'ın yaptığı ortaya ceza sahası içerisinde iyi yükselen Seri'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1

26. dakikada sol kanattan Ömer Bayram'ın kullandığı serbest atışta ceza sahası içerisinde yükselen Luyindama'nın kafa vuruşunda, kaleci Farnolle topu uzaklaştırdı.

28. dakikada ceza yayı üzerinden Seri'nin ortasında Babel'in ceza sahası içerisinden yaptığı kafa vuruşunda, kaleci Farnolle topu kornere çeldi.

MAÇTAN NOTLAR

Süper Lig'in 5. haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor'a konuk olan Galatasaray, son maçına göre kadrosunda 4 değişiklikle sahada yer aldı. Galatasaray, BtcTurk Yeni Malatyaspor müsabakasına Muslera, Şener Özbayraklı, Marcao, Luyindama, Nagatomo, Nzonzi, Ömer Bayram, Seri, Babel, Adem Büyük, Andone ilk 11'i ile başladı. Sarı-kırmızılı takımın ilk 11'inde, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda deplasmanda oynadığı Club Brugge maçına göre 4 değişiklik yapıldı. Club Brugge maçında 11'de forma giyen Mariano, Lemina, Feghouli ve Falcao'nun yerine Malatya deplasmanında Şener Özbayraklı, Ömer Bayram, Adem Büyük ve Andone görev yaptı. Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Selçuk İnan, Sofiane Feghouli, Younes Belhanda ve Emre Akbaba, Yeni Malatyaspor maçının kadrosunda yer almadı. ANDONE İLK MAÇINA ÇIKTI

Galatasaray'ın yeni transferlerinden Florin Andone, sarı-kırmızılı formayla ilk maçına çıktı. Sarı-kırmızılıların yeni transferi, İngiltere'de forma giydiği Brighton'ın Southampton ile oynadığı mücadelede gördüğü kırmızı kart sonrası 3 maç men cezası almıştı. Üç maçlık cezasının 2'sini Galatasaray'a transfer olmadan çeken Andone, bu nedenle Kasımpaşa maçında oynayamamıştı. Cezası sona eren Andone, BtcTurk Yeni Malatyaspor karşılaşmasında ilk 11'de sahaya çıktı.

TERİM VE İKİ YARDIMCISI YİNE TRİBÜNDE

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim ile yardımcıları Ümit Davala ve Hasan Şaş, cezaları nedeniyle geçen hafta olduğu gibi yine tribünde yer aldı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Süper Lig'in 3. haftasındaki Kayserispor maçının ardından yaptığı açıklamalar nedeniyle Fatih Terim'e 4 maç men cezası vermişti. Tahkim Kurulu, daha sonra bu cezayı 3 maça indirmişti. PFDK, aynı karşılaşmada rakip takım taraftarlarına yönelik hakareti nedeniyle Ümit Davala'ya da 3 maç men cezası uygulamıştı. Hasan Şaş da geçen sezonun 33. haftasında Medipol Başakşehir ile oynanan maçtan sonra 8 maç men cezası almıştı. BtcTurk Yeni Malatyaspor mücadelesinde Galatasaray'ın başında yardımcı antrenör Levent Şahin yer aldı. EMRE MOR YEDEK KULÜBESİNDE

Sarı-kırmızılı ekipte cezasını tamamlayan Emre Mor, yedek kulübesinde görev bekledi. Emre Mor, İstikbal Mobilya Kayserispor mücadelesinde çift sarıdan gördüğü kırmızı kartla Kasımpaşa karşısında cezalı duruma düşmüştü.

MALATYA'DA TEK DEĞİŞİKLİK

BtcTurk Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Süper Lig'in 4. haftasında 4-0 kazandıkları MKE Ankaragücü maçına göre ilk 11'de tek değişikliğe gitti. Yalçın, Galatasaray karşısında takımını Farnolle, Chebake, Robin Yalçın, Mustafa Akbaş, Sakıb Aytaç, Acquah, Chaaleli, Guilherme, Donald, Rahman Buğra Çağıran, Jahovic 11'i ile sahaya çıkardı. Sarı-siyahlı takımda Süper Lig'in 4. haftasında MKE Ankaragücü ile oynanan maçta ilk 11'de forma giyen Bifouma, sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı. Bu futbolcunun yerine Galatasaray karşısında Rahman Buğra Çağıran şans buldu. MAÇA BÜYÜK İLGİ

Karşılaşmaya iki takım taraftarları da yoğun ilgi gösterdi. 27 bin 44 kişi kapasiteli Yeni Malatya Stadı'nda yapılan maça yoğun ilgi gösteren iki takım taraftarları, tribünlerin tamamına yakınını doldurdu.

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