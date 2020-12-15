Yeni Malatyaspor 5-0 Hekimoğlu Trabzon (Maç sonucu)

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Süper Lig ekibi ile 2. Lig temsilcisi Hekimoğlu Trabzon karşı karşıya geldi.Mücadeleyi ev sahibi Yeni Malatyaspor 5-0 gibi farklı bir skorla kazanaıp adını son 16 takım arasında yazdırdı.

Malatya'ya galibiyeti getiren golleri 4 ve 39'da Jetmir Topalli, 47'de Zeki Yavru, 73'te Onur Akdeniz (k.k.) ve 84'te Doğukan Emeksiz kaydetti.

Sarı Kart: Mehmet Sak (H.Trabzon)

Goller: Topalli (dk. 3, 38), Zeki (dk. 46), Onur (dk. 72) (KK), Doğukan (dk. 84) (Y.Malatyaspor)

