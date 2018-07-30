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Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek: Tarık Çamdal ve Sercan Yıldırım gündemimizde yok

YENİ MALATYASPOR HABERLERİ  | 30.07.2018 17:39 | Son Güncelleme

Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, transfer gündemi ile ilgili konuştu ve Sadık Çiftpınar, Tarık Çamdal ve Sercan Yıldırım iddialarını yanıtladı. Adil Gevrek, Tarık Çamdal ve Sercan Yıldırım'ın Yeni Malatyaspor'un gündeminde olmadığını belirtti.

Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek: Tarık Çamdal ve Sercan Yıldırım gündemimizde yok

Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, TRT Spor'da Sadık Çiftpınar'ın isminin Beşiktaş ile anılması ile ilgili konuştu ve Galatasaray'dan Tarık Çamdal ile Bursaspor'dan ayrılan Sercan Yıldırım'ın gündemlerinde olmadığını söyledi.

Beşiktaş'tan Sadık için teklif olmadığını belirten başkan, "Birkaç takım tarafından takip edildiğini biliyorum ama bize resmi bir teklif gelmedi. O yüzden bir şey söylemek doğru olmaz. Farklı yerlerde takip edildiği olmuştur ama bize bir teklif ulaşmadı. Böyle bir şey olsa zaten ararlar, söylerler. Belki ilgilendikleri doğru ama resmi bir teklif gelmedi. Sadık bizim için önemli, takıma da büyük katkı sağladı" dedi.

Tarık Çamdal ve Sercan Yıldırım için teklif olmadığını kaydeden Adil Gevrek, "Her oyuncu değerlidir ama bizim gündemimizde Tarık Çamdal ve Sercan Yıldırım yok. 3-4 transfer daha yapacağız. Bunların %90'sı yabancı olacak. Tarık Çamdal hocamızın ve sportif direktörümüzün gündeminde var mı, yok mu bilmiyorum ama şu ana kadar gündemimizde yok" ifadelerini kullandı.

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