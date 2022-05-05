Yeni Malatyaspor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında 8 Mayıs Pazar günü sahasında Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Nurettin Soykan tesislerindeki antrenman, teknik direktör Cihat Arslan gözetiminde yapıldı.

Basına kapalı gerçekleştirilen idmanda takım, koşu ve ısınma hareketlerinin ardından taktik çalışmaları yaptı.



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