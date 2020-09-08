Yeni Malatyaspor, Galatasaray'dan Adem Büyük ile anlaştı

Süper Lig'in yeni sezonu için hazırlıklarına devam eden Yeni Malatyaspor, hücum hattını eski oyuncusuyla güçlendirdi. Malatya temsilcisi, Galatasaray'dan ayrılan Adem Büyük'ü renklerine bağladı. Ajansspor kaynaklı haberde 33 yaşındaki oyuncuyla anlaşmaya varıldığı belirtildi.
Adem Büyük'ün takımdan ayrılık isteği tecrübeli çalıştırıcı Fatih Terim'i bir hayli şaşırttı. Önümüzdeki sezon forvet rotasyonunda düşündüğü tecrübeli oyuncunun ayrılacak olması Fatih Terim'in canını sıktı.
Geçtiğimiz sezonu Galatasaray'da geçiren Adem Büyük, Süper Lig'de 23 maça çıkıp rakip fileleri 7 kez havalandırdı.
Deneyimli futbolcu, Malatya'ya ilk kez 2017 yılında gelmiş var 2019 sonuna kadar çıktığı 54 maçta 10 gol atmıştı.Adem, kariyerinde daha önce Beşiktaş, Zeytinburnuspor, Akçaabat Sebatspor, Altay, Manisaspor, Boluspor, Mersin İdmanyurdu ve Kasımpaşa'da da oynadı.
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