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Yeni Malatyaspor, Galatasaray'dan Adem Büyük ile anlaştı

GALATASARAY HABERLERİ  | 08.09.2020 20:42 | Son Güncelleme

Transfer çalışmalarını sürdüren Yeni Malatyaspor, Galatasaray'dan önemli bir transfer takviyesi yapmaya hazırlanıyo. Malatya temsilcisinin eski oyuncusu Adem Büyük'ü renklerine bağladığı öne sürüldü.

Yeni Malatyaspor, Galatasaray'dan Adem Büyük ile anlaştı

Süper Lig'in yeni sezonu için hazırlıklarına devam eden Yeni Malatyaspor, hücum hattını eski oyuncusuyla güçlendirdi. Malatya temsilcisi, Galatasaray'dan ayrılan Adem Büyük'ü renklerine bağladı. Ajansspor kaynaklı haberde 33 yaşındaki oyuncuyla anlaşmaya varıldığı belirtildi.

FATİH TERİM BU HABERE ŞAŞIRDI

Adem Büyük'ün takımdan ayrılık isteği tecrübeli çalıştırıcı Fatih Terim'i bir hayli şaşırttı. Önümüzdeki sezon forvet rotasyonunda düşündüğü tecrübeli oyuncunun ayrılacak olması Fatih Terim'in canını sıktı.

23 MAÇTA 7 GOL ATTI

Geçtiğimiz sezonu Galatasaray'da geçiren Adem Büyük, Süper Lig'de 23 maça çıkıp rakip fileleri 7 kez havalandırdı.

2017'DE GELMİŞTİ

Deneyimli futbolcu, Malatya'ya ilk kez 2017 yılında gelmiş var 2019 sonuna kadar çıktığı 54 maçta 10 gol atmıştı.Adem, kariyerinde daha önce Beşiktaş, Zeytinburnuspor, Akçaabat Sebatspor, Altay, Manisaspor, Boluspor, Mersin İdmanyurdu ve Kasımpaşa'da da oynadı.

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