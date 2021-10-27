Yeni Malatyaspor Kasımpaşa deplasmanında galibiyet peşinde

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Marius Sumudica, cumartesi günü karşılaşacakları Kasımpaşa karşılaşmasına galibiyet için çıkacaklarını söyledi.

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında 30 Ekim Cumartesi karşılaşacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarını, Orduzu Pınarbaşı'ndaki tesislerde teknik direktör Marius Sumudica gözetiminde sürdürdü.

Antrenman öncesi gazetecilere açıklama yapan Sumudica, Altay karşılaşmasının geride kaldığını ve son 2 maçta 6 puan aldıklarını hatırlattı.

Altay karşısında galip geldikleri için mutlu olduklarını, Kasımpaşa maçına odaklandıklarını belirten Sumudica, "Bütün hocaların felsefesi aynıdır, benim de öyle. Çok maç kazanıp, az maç kaybetmek. Kasımpaşa'ya mücadele etmeye gidiyoruz. Maçı kaybetmememiz çok önemli, minimum 1 puan almamız gerekiyor. Takımımı hiçbir zaman beraberlik için hazırlamam, söylediğim beraberlik bu anlamda değil. Zaten beraberliğe hazırlanırsanız emin olun ki bu maçı kaybedersiniz. Biz oraya maçı almaya, mücadele vermeye gidiyoruz, hedefimiz galibiyet." diye konuştu.

Sarı siyahlı takıma geldiğinde çok iyi bir oyuncu grubuyla karşılaştığını ve bir aile olmaya çalıştıklarını dile getiren Sumudica, şöyle devam etti:

"İyi bir ekip oluşturmaya çalışıyoruz. Bir gemide aynı yöne gidiyorsanız başarı gelir, farklı yönlere gitmeye çalışıyorsanız hiçbir başarı gelmez, kaybedersiniz. Tabii kaybetmek büyük takımlar için de geçerli. Dünyanın en iyi takımları bile kaybediyor. Umarım ki bu yakın zamanda bizim için geçerli olmayacak kaybetmek. Bunun üzerine çalışacağız. Taraftarlarımıza, oyuncularımıza, çalışanlara, herkese güven aşılamaya çalışıyoruz, özgüvenle yolumuza devam edeceğiz. "

Süper Lig'in çok zor ve fazla sabır gösterilen bir lig olmadığını aktaran Sumudica, "Eğer 4-5 maç işler iyi gitmiyorsa hemen hoca değişikliğine gidiliyor. Bu iyi bir şey değil. Takıma geldiğim zaman söz verdiğim bir şeyler var. İyi sonuçlar almak istiyorum. Ben burada takımın kümede kalma mücadelesi vermesine gelmedim. Üst üste maçlar kazanarak, ligi en iyi yerde bitirmek için söz verdik. Umarım bunu hep beraber başaracağız." dedi.

