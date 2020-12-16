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Yeni Malatyaspor kupada final hedefliyor

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI HABERLERİ  | 16.12.2020 12:14 | Son Güncelleme

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Hekimoğlu Trabzon'u eleyerek son 16 turuna adını yazdıran Yeni Malatyaspor, kupada final hedefliyor.

Yeni Malatyaspor kupada final hedefliyor

Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup eden, son lig 8 maçında tek mağlubiyeti bulunan Malatya ekibi, Ziraat Türkiye Kupası'nda da mücadelesine devam ediyor.

Kupaya 3. turda dahil olan sarı-siyahlı ekip, konuk ettiği Misli.com 3. Lig ekiplerinden Artvin Hopaspor'u 2-0 yenerek 4. tura yükseldi. Yeni Malatyaspor, bu turda ise Misli.com 2. Lig temsilcisi Etimesgut Belediyespor'u 2-0 yenerek 5. tura çıktı.

Kupanın 5. turunda Misli.com 2. Lig temsilcisi Hekimoğlu Trabzon'u konuk eden Malatya temsilcisi, rakibini 5-0 yenerek adını son 16 turuna yazdırma başarısı gösterdi. Sarı-siyahlılar, başarılı gidişatını devam ettirerek kupada final oynamayı hedefliyor.

EN GOLCÜ JETMİR TOPALLİ

Yeni Malatyaspor, kupa mücadelelerinde rakip fileleri 9 kez havalandırmayı başardı. Sarı-siyahlıların kaydettiği 9 golden 3'üne Jetmir Topalli imza attı. Sezon başında transfer edilen ve ligde gösterdiği performansla da dikkati çeken 22 yaşındaki forvet Jetmir Topalli, kupada takımının en skorer ismi oldu.

Kupada, Jetmir Topalli'yi 1'er golle Umut Bulut, Benjamin Tetteh, Afriyie Acquah, Zeki Yavru ve Doğukan Emeksiz izledi. Yeni Malatyaspor'un Hekimoğlu Trabzon'u 5-0 yendiği maçta bir golü de rakip takım oyuncusu kendi kalesine attı.

HAKKI ÇELİKEL: HEDEFİMİZ FİNAL

Yeni Malatyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel, AA muhabirine, hem ligde hem de kupada yollarına emin adımlarla ilerlediklerini söyledi. Çelikel, kaliteli bir takıma sahip olduklarını belirterek, mücadelelerini sürdürdükleri her iki kulvarda da ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını ifade etti.

Kupanın 5. turunda Hekimoğlu Trabzon'u 5-0'lık sonuçla farklı mağlup ettiklerini dile getiren Çelikel, şunları kaydetti:

"Ziraat Türkiye Kupası'nda Hekimoğlu Trabzon'u farklı mağlup ettiğimiz için mutluyuz. Karşılaşmada teknik direktörümüz Hamza Hamzaoğlu genç oyunculara da yer verdi. Onların da ne kadar iyi durumda olduğunu karşılaşmada gördük. Maçta futbolcuların sahaya yansıttığı mücadele ve performansı çok beğendik. Ziraat Türkiye Kupası'nı önemsiyoruz. Hedefimiz finale kadar gitmek. İnşallah bu başarıyı Malatya'ya yaşatırız. Kupada final oynamak kolay değil ama biz bunu başarabilecek güçteyiz. Elimizden geldiğince kupada gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. Hem kupada hem de ligde yolumuza başarıyla devam ediyoruz. İyi bir kadroya sahibiz. Başarılarımıza yenilerini eklemek için mücadelemiz sonuna kadar sürecek."

KAYNAK: AA
FOTOĞRAF: AA

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