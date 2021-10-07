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Yeni Malatyaspor, Marius Sumudica ile anlaştı

07.10.2021 12:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İrfan Buz ile yollarını ayıran Yeni Malatyaspor'un Marius Sumudica ile anlaşmaya vardığı iddia edildi.

Yeni Malatyaspor, Marius Sumudica ile anlaştı

Süper Lig 'de sezona istediği başlangıcı yapamayan ve ilk 8 hafta sonunda 6 puan toplayabilen Yeni Malatyaspor'da teknik direktör İrfan Buz ile yollar ayrılmıştı. Bu ayrılık sonrası teknik direktör arayışlarını sürdüren Yeni Malatyaspor'un Marius Sumudica ile anlaşmaya vardığı iddia edildi.

Ajansspor'un haberine göre ilk olarak Samet Aybaba ve Çağdaş Atan ile görüşmeler gerçekleştiren Yeni Malatyaspor, listesine Marius Sumudica'yı eklemişti. Bu doğrultuda Rumen teknik adam ile bir görüşme gerçekleştirildi.

BUGÜN BİR ARAYA GELECEKLER

Yeni Malatyaspor ve Marius Sumudica arasında dün gece gerçekleştirilen görüşmede büyük ölçüde anlaşma sağlandı. Yeni Malatyaspor'da yönetimin bugün son kez Sumudica ile bir araya gelmesi ve detaylarda bir aksilik çıkmaması durumunda sözleşmenin imzalanması bekleniyor.

Son olarak ülkesinde CFR Cluj'u çalıştıran fakat yaklaşık 3 ay sonunda görevine son verilen Sumudica, daha önce ülkemizde Kayserispor, Gaziantep FK ve Çaykur Rizespor 'da görev yapmıştı. 2017-18 sezonunda Kayserispor'u çalıştıran Sumudica, 2019-20 sezonunun tamamında ve 2020-21 sezonunun ilk yarısında Gaziantep FK'nın başında yer almıştı. Gaziantep ile olaylı ayrılık süreci sonrası ise Çaykur Rizespor'un başına geçen Sumudica, Karadeniz ekibinin başında sadece 7 maçta görev yapmıştı.

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